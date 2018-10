Finansminister Siv Jensen (Frp) har i et brev til Stortinget svart på spørsmålet fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om leie av fjordhytta som eies av Ferd-eier Johan H. Andresen.

Fylkesnes i SV spurte om de moralske og juridiske sidene ved leie av hytta har vært vurdert, med henvisning Håndbok for politisk ledelse og Statsansatte loven.

Han viste til at det har vært uklart rundt om dette er å anse som en gave, tjeneste eller annen form for ytelse.

«Bruken av hytta bygger på et regulært, privat leieforhold. Jeg har ikke mottatt en gave, tjeneste eller annen form for ytelse», skriver Jensen.

Jensen skriver at hun som leietager er ansvarlig for alminnelig forefallende arbeid utendørs, i tillegg til årlig husleie, samt at hun har ansvar for ytre og indre vedlikehold i leieperioden.

10 års varighet



Jensen skriver at avtalen ble inngått 17. april 2017 med 10 års varighet. Hun påpeker at Andresen ble pekt ut som leder for Etikkrådet 18. desember 2014 etter anbefaling fra Norges Bank.

Hytta er på 50 kvadratmeter, og er ifølge både megler, Jensen og Andresen av en svært enkel standard.

Finansministeren skriver at hun har pusset opp hytta til en «enkel standard, herunder lagt veggpanel, malt vegger, tak og vinduer. Jeg har også plassbygget en seng og en sofa».

Hun påpeker at hytta kun kan brukes i sommerhalvåret, da vannet er vinterstengt.

Oppgradert for 100.000

Andresen-familien brukte 100.000 kroner på å oppgradere hytta som de leier ut til finansministeren.

Hytta ble koblet til kloakksystemet, og det ble lagt nye rør. Det ble også lagt linoleum og uttak til vaskemaskin, vask, toalett og dusjkabinett.

I tillegg ble det kjøpt inn peis, pipa ble oppgradert og det ble installert et enkelt kjøkken, skrev Dagens Næringsliv på mandag.

Ifølge Kristin Andresen kostet dette 100.000.

Betaler 40.000 kroner i året

Det har tidligere vært kjent at Andresen-familien har lagt inn vann og bad i hytta, mens Jensen har lagt nytt panel. Til Kapital har hun sagt at hun har pusset opp hytta for egne penger.

Finansministeren betaler 40.000 kroner i året for leie Andersens hytte, som ligger på Grimsøya like utenfor Sandvika i Bærum. Avtalen gjelder for 10 år.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har tidligere innrømmet at hun kan havne i en habilitetskonflikt som en følge av hytteavtalen med milliardær Johan H. Andresen.