Sjeføkonom om oljepengebruken: – Det er faktisk ikke godt nok

Få siste nytt om statsbudsjettet i E24s direktestudio gjennom dagen!

Mandag morgen slapp Finansdepartementet utvalgte nøkkeltall fra forslaget til statsbudsjett for 2019.

Der kommer det frem at regjeringen legger opp til et såkalt nøytralt budsjett neste år med null i budsjettimpuls. Det betyr at endringen i oljepengebruken følger den forventede endringen i norsk økonomi, og at man ikke gir noe ekstra gass.

I kroner og øre betyr dette at regjeringen planlegger en oljepengebruk på 231,2 milliarder kroner neste år. Det er 4,5 milliarder mer enn anslaget for 2018, og tilsvarer 2,7 prosent av Oljefondet.



Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB er blant dem som mener regjeringen burde holdt mer tilbake i oljepengebruken.

– Jeg skjønner at det er vanskelig for Regjeringen å holde tilbake når Oljefondet svulmer og den parlamentariske situasjonen er krevende. Det er mange parter som skal blidgjøres, men vi må faktisk likevel ha ambisjoner som er høyere enn dette for norske politikere, som tross alt har vist seg å skjønne dette med Oljefondets mekanismer og de finanspolitiske retningslinjene godt nå, sier Haugland.

Burde vente til eldrebølgen



Hun mener det derfor må være lov å stille litt høyere krav om hva som representerer et godt budsjett.

– Det er faktisk ikke godt nok, når man anslår en vekst i norsk økonomi på nærmere 3 prosent, å holde et nøytralt budsjett, sier sjeføkonomen.



Haugland viser til at oljeprisen har klatret lenge, og at man derfor må kunne klare å holde tilbake for mer regntunge tider.



– På kort sikt handler det om at det kan oppstå uheldige situasjoner, som for eksempel et tilbakeslag internasjonalt, som slå inn på norsk økonomi, der en må øke oljepengebruken for å hjelpe økonomien.

– På lengre sikt, for eksempel ti år frem i tid, har vi eldrebølgen som kommer til å øke utgiftssiden kraftig. Da blir Oljefondet, som er imponerende i størrelse akkurat nå, relativt smått, og det kan bli veldig krevende å holde seg til handlingsregelen da.

– Akkurat nå er det jo ikke krevende i det hele tatt, sier Haugland.

Nordea-Bruce: – Godt innenfor



Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets sier på sin side at oljepengebruken i statsbudsjettet er som ventet.

– Oljepengebruken er godt innenfor handlingsregelen. Det er et nøytralt budsjett. Ikke noen stimulans for norsk økonomi, sier Bruce til E24.

Han understreker at norsk økonomi går bra og ikke har bruk for mer enn oljepenger enn signalisert.

Når det gjelder regjeringens anslag for norsk økonomi, synes han at det virker rimelig at prognosen for veksten er oppjustert for neste år.

– Det ser veldig lyst ut for norsk økonomi. Mye av det som har bremset blir til stimulanser, sier Bruce.

Han peker samtidig på at fra nullvekst i oljeinvesteringene går det mot en kraftig økning av disse. Og det blir bedre vekst i kjøpekraften for forbrukere. I tillegg viser han til at etter at boligbyggingen har falt mye, ser den ut til å flate ut.