– Høy trafikk. Det er mange som vil se skattemeldingen sin nå. Prøv igjen om en stund, lød beskjeden noen timer på skatteetaten.no, men meldingen ble fjernet rundt 0.30 natt til torsdag. Klokken 6 om morgenen var det fortsatt problemer med innloggingen.

Problemene har fortsatt utover morgentimene.

Kommunikasjonsrådgiver Christina Strand i Skatteetaten avkrefter overfor E24 at det er snakk om tekniske problemer i systemet. Hun sier det er stor pågang, og at det derfor er noen som må prøve et par ganger før de kommer inn:

– Det er stor pågang nå i morgentimene, og noen som opplever at de må vente litt før de kommer inn i skattemeldingen. Det er ingen teknisk feil, det er rett og slett trafikkvolum i innloggingsløsningen. Erfaringsmessig er det mange som sjekker i morgentimene, og høy trafikk kan gi ventetid, sier Strand til E24.

Per klokken sju torsdag morgen hadde rundt 635.000 åpnet skattemeldingen sin.

Problemer onsdag kveld



Etter det NTB erfarer, fungerer Altinn som det skal, hvis man først kommer seg dit.

– ID-porten er for øyeblikket ustabil på grunn av svært høy trafikk i løsningen. Det jobbes med å løse problemet, lyder driftsmeldingen som ble lagt ut av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sent onsdag kveld. Torsdag morgen var det ikke kommet noen oppdatering om fremdriften. Difi har ansvaret for ID-porten, som er flaskehalsen tusenvis av nordmenn må gjennom for å komme inn på nettsidene til Altinn og se skattemeldingen.

Meldingen er første pekepinn for mange på om de skal få penger igjen eller betale restskatt etter skatteåret 2018.

Frist 30. april

Skatteetaten la sent onsdag kveld ut selvangivelsen elektronisk. Dermed kan man sjekke om det blir restskatt eller penger tilbake på skatten.

Samtidig er det viktig å huske at skattemeldingen inneholder en foreløpig skatteberegning. Det endelige skatteoppgjøret er tidligst klart i juni, da de fleste får skatteoppgjøret sitt. De siste skatteoppgjørene er som vanlig ikke ferdig før i oktober.

Fristen for å endre og levere skattemeldingen for privatpersoner er 30. april. Som de siste årene trenger man ikke levere skattemeldingen dersom man ikke har noen endringer.

For dem som ikke har godtatt å motta skattemeldingen elektronisk, vil Skatteetaten torsdag starte utsendingen av papirversjon.

For næringsdrivende er fristen for levering 31. mai. Her finnes ikke noe leveringsfritak og skattemeldingen må leveres elektronisk.

