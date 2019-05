Enighet i jordbruksoppgjøret: Bøndene får 1,24 mrd.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020. Det fortalte landbruks- og matminister Olaug Bollestad på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Avtalen har en ramme på 1,24 milliarder kroner, og legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 6,25 prosent.

– Jeg er glad for at det blir inngått ei avtale med et samlet jordbruk. Avtalen gir gode inntektsmuligheter for jordbruket og bygger opp under et aktivt landbruk over hele landet, sier Bollestad.



Viktige gjennomslag for næringen i årets jordbruksavtale: Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper

Lanserer innovasjons- og vekstprogram på frukt og grønt

Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag

Styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk

Stimulerer til mer beiting i utmarka

Vil øke etterspørselen



– Den er godt balansert, både når det gjelder de ulike produksjonene og regioner. Dette er viktige ordninger for familiejordbruket og for unge som vurderer å gå inn i jordbruket, fortsetter landbruks- og matministeren.

Videre er det enighet om å etablere en særskilt satsing på grøntsektoren for å øke forbruket og etterspørselen av norskprodusert vare, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

– Vi har forhandlet fram bedre muligheter til å bruke jorden over hele landet. Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres. For første gang siden oppgjøret med de rødgrønne i 2013, har vi lyktes med det, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i en uttalelse.

Inntektsvekst



Bøndenes opprinnelige krav hadde en ramme på 1,92 milliarder kroner, mens statens tilbud var på 1 milliard. Kravet vil gi en inntektsvekst på 31.000 kroner per årsverk, mens tilbudet vil gi en inntektsoppgang på omkring 16.400 kroner, ifølge Bondelaget, skriver NTB.

– Vi vil at våre bønder skal bruke jorden og skape verdier over hele landet, og vi vet hva som kreves for å få dette til. Gjennom forhandlingene har vi klart å dra regjeringen nærmere våre løsninger enn utgangspunktet har vært de siste årene, sier Bartnes i en pressemelding.

Landbruk og næringsmiddelindustrien er Norges største landbaserte verdikjede, med 90.000 arbeidsplasser og mer enn 140 milliarder i årlig verdiskapning.