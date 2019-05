Saken oppdateres.

I de ferske nøkkeltallene som ble sluppet tirsdag morgen kommer det frem at regjeringen legger opp til en justert oljepengebruk (strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd) på 238,1 milliarder kroner.

Det er en økning på 6,9 milliarder kroner sammenlignet med statsbudsjettet for 2019, som ble lagt frem i oktober i fjor.

Oljepengebruken er beregnet til å ende på 2,9 prosent av Oljefondet, noe som er ned fra 2,7 prosent i det opprinnelige anslaget fra statsbudsjettet.

– Det går godt i norsk økonomi. I Revidert nasjonalbudsjett 2019 anslås BNP for Fastlands-Norge å vokse med 2,7 prosent i år og 2,5 prosent neste år. Det er høyere enn den langsiktige trenden, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

– Det var overraskende høy bruk av oljepenger, sier DNB Markets-økonom Kyrre Aamdal til E24, og viser til utviklingen i den såkalte budsjettimpulsen.

Sjekk oversikten over alle budsjettlekkasjene: En mrd. til tog, bomstasjoner, politi og klima – håper regjeringen holder igjen pengebruken



Budsjettet gir mer gass i økonomien enn ventet



Da statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem i oktober i fjor la regjeringen opp til et budsjett med en såkalt nøytral budsjettimpuls (null), altså et budsjett som hverken var ment til å gi gass eller bremse opp norsk økonomi.

I revidert budsjett er impulsen beregnet til 0,5 prosent, altså at budsjettet bidrar til å gi litt gass til norsk økonomi i år. Samtidig er beregnet impuls for 2018 nedjustert fra -0,1 til -0,4 prosent.

– I en situasjon hvor økonomien går ganske bra er det overraskende at de tar opp denne impulsen, sier Aamdal, i DNB Markets.

At impulsen er høyere i år enn først ventet, forklarer Finansdepartementet med at man i fjor endte med å bruke mindre penger enn først ventet. Dermed gir årets pengebruk en relativt sterkere innvirkning i norsk økonomi enn man opprinnelig trodde.

– Ser vi 2018 og 2019 under ett, er finanspolitikken om lag nøytral, skriver departementet.

Den kjøper ikke økonomene i DNB Markets:

– Budsjettet i fjor var snøen som falt i fjor, og nå bør det tilpasses situasjonen i øyeblikket, sier Aamdal.

DNB Markets-økonomen mener pengebruken er et argument for høyere renter fra Norges Bank.

– Dette støtter godt opp under Norges Banks tanker om å sette renten opp i juni. Man har fått ytterligere argumenter for å sette renten opp.

Det fulle reviderte budsjettet legges frem klokken 10:45 tirsdag. E24 dekker fremleggelsen løpende!

DNB Markets ventet i forkant at det skulle være rom for å øke oljepengebruken noe.

Valutastrateg Magne Østnor skriver i meglerhusets morgenrapport at statsregnskapet for 2018 viser at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet (oljepengebruken, journ.anm.) var lavere enn antatt. I tillegg skriver han at inntektene for 2019 trolig blir «revidert noe opp», sammenlignet med anslaget fra statsbudsjettet i fjor høst.

– Det vil gi rom for å øke pengebruken noe, og samtidig ha en finanspolitisk impuls som er nær nøytral, skriver Østnor.

Sjekk Finansdepartementets ferske anslag for budsjettet og norsk økonomi, sammenlignet med forrige prognose:

Nøkkeltall

2017 2018

2018 (ny)

2019 2019 (ny)

2020 Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge

2,0 2,3 2,2 2,7 2,7 2,5 Sysselsetting (prosent endring)

1,1 1,6 1,5 1,3 1,4 0,8 Arbeidsledighet (AKU-tall)

4,2 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 Justert oljepengebruk (strukturelt)

226,4 226,7 219,9 231,2 238,1 – Budsjettimpuls 0,2 -0,1 -0,4 0,0 0,5 – Oljepengebruk (uttak fra Oljefondet)

2,9 2,6 2,5 2,7 2,9 –

...