Dagligvarer og byggevarer ga uventet shoppehopp

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,8 prosent fra mars til april, melder SSB. Til sammenligning ventet analytikerne på forhånd en vekst på 0,3 prosent.

Oppgangen er i stor grad drevet av dagligvarehandelen, som står for rundt 40 prosent av omsetningen.

SSB peker på at konsumprisindeksen for matvarer og alkoholfrie varer falt med 0,8 prosent fra mars til april på grunn av påsketilbud. Dette kan ha bidratt til et økt omsetningsvolum.

Byggevarer og butikkhandel med klær hadde også vekst, og bidro til oppgangen fra måneden før.

Renteheving spikret

– Endelig mer futt også i detaljomsetningen, som har vært overraskende svak gjennom flere måneder, skriver Handelsbanken på Twitter.

Norges Bank holdt renten uendret på 1,0 prosent på rentemøtet i mai, men varslet at det trolig vil komme en renteøkning på møtet 20. juni.

– Renteheving i juni done deal allerede før tallene, men dette ædder på, som vi sier, skriver Handelsbanken.

I mars steg shoppetallene med 0,6 prosent. Dette har SSB nå oppjustert til 0,7 prosent.

Den langsiktige trenden viser en stigning siden slutten av fjoråret, og omsetningsindeksen til SSB ligger omtrent på samme nivå som toppunktet rundt sommeren i fjor, ifølge statistikkbyrået.

Øker sannsynligheten for rentehevinger

Handelsbanken hadde ifølge et notat ventet en oppgang på 0,8 prosent i april.

– Mønsteret så langt har vært overraskende svakt, gitt de solide fundamentale forholdene, skriver banken.

Tallene kan variere mye fra måned til måned, og kan fort bli negative igjen, påpeker banken.

– Men tross volatiliteten skal trenden peke oppover, skriver Handelsbanken.

Økonomien går nå såpass bra at Norges Bank vil kunne heve renten i juni.

– Vi mener også at sannsynligheten for en tredje renteheving i andre halvdel av året har økt, skriver Handelsbanken.

