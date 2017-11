SISTE: DN melder at SSB-sjef Christine Meyer er innkalt til et ekstraordinært hastemøte i styret klokken 15.00 i dag.

Meyer skal etter planen møte pressen klokken 12.30 utenfor SSBs lokaler.

Flere medier meldte torsdag at Meyer var ferdig i jobben, og at dette ville bli kunngjort fredag.

Fredag formiddag skulle Meyer etter planen møte finansminister Siv Jensen (Frp), men dette ble det ikke noe av. Det skal ikke ha blitt noe av møtet fordi Meyer ville ha med sin advokat i møtet.

Da hun møtte pressen utenfor finansdepartementet, avviste SSB-sjefen at hun skulle gå av fredag som ventet, ifølge VG.

– I dag fikk jeg invitasjon om et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene i dag at jeg skulle trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse eller mottatt noe varsel om oppsigelse. Derfor følte jeg behov for å ha med meg en rådgiver i møtet. Det ønsket ikke finansministeren, derfor ble det ikke noe møte, sier hun.

Meyer har varslet et allmøte i SSB fredag, og sier at hun ikke ønsker å kommentere saken mer før dette.

Vil gi SSB-sjefen skriftlig tilbakemelding

– Påstanden om at dette var et oppsigelsesmøte, er gal, heter det i en uttalelse fra Finansdepartementet fredag, ifølge NTB.

Departementet beskriver det planlagte møtet som en del av dialogen mellom etat og departement.

I en pressemelding bekreftes det at Siv Jensen ikke ønsket å møte SSB-sjef Christine Meyer med advokat til stede:

«Det er ikke vanlig å ha med advokat i møte mellom finansministeren og etatsledere, og det ble derfor avholdt møte med Finansdepartementets embetsverk. Der ble det klart at Meyer ikke ønsket å møte finansministeren uten advokat. Følgelig ble det ikke avholdt noe møte mellom finansministeren og Meyer fredag morgen. Tilbakemeldingene finansministeren hadde planlagt å gi i møtet, vil bli meddelt Meyer skriftlig.»

– Hastverk



SSB-sjefen ville ikke møte finansministeren uten at advokat Dag Steinfeld var til stede. Men dette var uaktuelt for finansministeren.

– Meyer står fritt til å ha med seg rådgivere fra SSB inn i et møte med finansministeren. Meyer ønsket derimot å ha med seg en ekstern advokat. Temaet for møtet gjorde at dette ikke var naturlig, opplyser Finansdepartementet.

Hovedbegrunnelsen for at Meyer skulle være ferdig som SSB-direkør, var at hun iverksatte den svært kontroversielle omorganiseringen av SSBs forskningsavdeling uten å skaffe seg tilstrekkelig ryggdekning, hverken i sitt eget styre eller hos sine eiere i Finansdepartementet.

Tvert imot mener kilder som VG snakket med torsdag, at Meyer har hatt hastverk og ikke har vært villig til å lytte til advarsler underveis.