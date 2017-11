SSB venter oppsving i oljeinvesteringene: – Viktig drahjelp for norsk økonomi

Da oljeprisen falt fra sommeren 2014 hadde allerede de store oljeselskapene begynt innstrammingen i pengebruken etter år med kostnadsgalopp. Med oljeprisfallet på toppen ble investeringskuttene enda dypere, noe som rammet norsk økonomi.

Men etter fire magre år i kjølvannet av oljeprisfallet tror SSB at det i 2018 er duket for et omslag i oljeinvesteringene, som før oljeprisfallet var en viktig motor i økonomien.

– Det betyr at norsk økonomi går bedre. Det er flere folk som kommer til å få seg jobb, og de som har jobb kommer til å merke at lønnen går opp, sier forsker Thomas Von Brasch til E24.

I sine ferske prognoser lagt frem torsdag antar statistikkbyråets økonomer følgende investeringsvekst de tre neste årene:

I 2018 vokser oljeinvesteringene med 7,2 prosent sammenlignet med 2017. De to påfølgende årene vil investeringenes økes med henholdsvis 8,4 prosent og 3 prosent, om byrået får rett.



Anslaget for neste år er jekket opp fra den tidligere prognosen om nullvekst. Det henger også sammen med at årets anslag er nedjustert.

«Etter flere år med nedgang i petroleumsnæringens investeringer, er det utsikter til oppgang i årene fremover», skriver SSB-økonomene i de økonomiske analysene.

To grunner til optimismen



«Grunnen til at vi forventer en oppgang er en kombinasjon av lavere kostnader og at oljeprisen ventes å holde seg over 60 dollar per fat. Flere utbyggingsprosjekter som tidligere er blitt utsatt vil dermed kunne bli lønnsomme», skriver SSB.

Etter at oljeprisen bunnet ut på under 30 dollar per fat i starten av 2016 har blant annet produksjonskuttene fra Opec-medlemmene og viktige oljeprodusenter som Russland, sammen med fortsatt vekst i oljeetterspørselen, bidratt til at oljeprisen i det siste har kommet over 60 dollar fatet.

Produksjonskuttavtalen omfatter 1,8 millioner fat per dag. Avtalen gjelder i utgangspunktet til mars neste år, men analytikere forventer at oljekartellet vil gå for en forlengelse i inntil ni måneder.

Oljeselskapene har i tillegg barbert kostnadene de siste årene, noe som sammen med en bedring i oljeprisen fra bunnivåene gjør at investeringsplaner er tatt opp av skuffen.

Saken fortsetter under grafen ...



SER BEDRING: Den grønne grafen (stiplet) viser SSBs anslag for oljeinvesteringene per kvartal i årene fremover. Statistikkbyrået venter et omslag til økte investeringer etter flere år med kraftig fall.

– Omslaget vi ser i oljeinvesteringene skyldes i hovedsak det bildet vi har av oljeprisen og av internasjonal økonomi. Det er en viktig drahjelp for norsk økonomi at vi nå får denne økningen i oljeinvesteringene. På nytt er vi i en situasjon hvor oljeinvesteringene er med på å løfte økonomien, sier Von Brasch.

Fra toppåret 2014 da det ble investert 224 milliarder kroner falt oljeinvesteringene til 163 milliarder i 2016. Også i år venter SSB en nedgang, før det altså snur neste år.

– I perioden vi har hatt bak oss hvor økonomien har gått i utforbakke har oljeinvesteringene gått i utforbakke, men da ble nedgangen dempet av økte boliginvesteringer. Nå er det litt motsatt, når går pilene oppover og oljeinvesteringene går oppover, mens boligmarkedet går nedover, sier SSB-forskeren.

Forsker Thomas von Brasch i SSB.

Venter flere storprosjekter



Investeringene hvor det er levert inn utbyggingssøknader (PUD) fanges opp av SSBs oljeinvesteringstellinger. I tillegg er det ventet flere prosjekter der utbyggingsplanene enda ikke er levert inn.

Ifølge tall fra Sysla er det i desember ventet utbyggingsplaner for syv prosjekter med en samlet verdi på over 100 milliarder kroner.

Av disse er Statoil-opererte Johan Castberg og Snorre Expansion de største med investeringsanslag på henholdsvis 49 og 22 milliarder kroner.

I tillegg kommer prosjektene Fenja, Snadd/Ærfugl, Yme og Valhall Vestflanken, ifølge Sysla.

Også neste år er det ventet flere utbyggingsplaner.

«De største av disse er Skarfjell, Pil og Bue og Johan Sverdrup (fase 2)», skriver SSB.

– Viktig hvor pengene blir brukt



Oljeservicegründer Ståle Kyllingstad deler oppfatningen av en økning i aktiviteten neste år.

– Det er en bedring i den generelle aktiviteten. Jeg anslår en bedring på rundt fem prosent fra nå til neste år.

Han er like opptatt av hvor oljeselskapene bruker pengene. Skal investeringene skape aktivitet i Norge må også oppdragene gå til norske selskaper, er Kyllingstads poeng.

– Det er vel så viktig hvor pengene blir brukt, ikke bare at de bruker de. Hvis de bruker alle pengene i andre land drypper det ikke mye på vår industri. De store selskapene får noe uansett, men de små får lite.

– Det er hvor du bruker pengene som er avgjørende for aktiviteten for norsk oljeindustri og ikke minst i norsk oljeserviceindustri, sier Kyllingstad.