Statsbudsjettet på 1-2-3

Saken oppdateres.

Regjeringen anser norsk økonomi å være på vei opp, og legger frem et nøytralt budsjett for neste år.

Det innebærer at oljepengebruken som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge vil være konstant, noe som gir en «budsjettimpuls» på 0,0 prosent.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier regjeringen vil bruke de gode tidene til å «sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge».

– For å sikre fortsatt vekstkraft i økonomien, blir den ansvarlige linjen i finanspolitikken videreført. Dette er et budsjett som er tilpasset den økonomiske situasjonen og som gjør Norge tryggere og sterkere, sier finansministeren.

Her er de viktigste tallene og endringene i statsbudsjettet for 2018:

Slik blir oljepengebruken

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til at oljepengebruken målt i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge blir uendret i 2019.

Endringen i oljepengebruken følger dermed den forventede endringen i norsk økonomi, noe som innebærer at oljepengebruken målt i kroner vil øke ettersom regjeringen anslår at fastlandsøkonomien vokser med 2,7 prosent.

Oljepengebruken målt i prosent av Statens pensjonsfond Utland (Oljefondet) er anslått til 2,7 prosent neste år. Det er en økning fra 2,6 prosent i år. Den «nye» handlingsregelen som Stortinget har vedtatt legger opp til at man over tid skal ha en oljepengebruk på rundt 3,0 prosent.

I kroner betyr det at regjeringen planlegger en oljepengebruk på 231,2 milliarder kroner neste år – 4,5 milliarder mer enn i anslaget for 2018.

Skatter og avgifter

Selskapsskatten: Regjeringen foreslår å kutte denne skatten fra 23 til 22 prosent. De siste årene har skatten blitt redusert flere ganger.

Isolert sett innebærer denne endringen en skattelette til bedrifter, aksjonærer som mottar utbytte og alminnelige lønnsmottagere og pensjonister på 11,46 milliarder kroner.

Denne skatteletten dekkes inn ved å øke trinnskattesatsen med i alt 10,58 milliarder kroner. Trinnskatt er en bruttoskatt som pensjonister og lønnsmottagere betaler.

Formuesskatten: Bunnfradraget foreslås å økes til 1,5 millioner kroner. Samtidig foreslås det å øke verdsettelsesrabatten i formuesskatten for aksjer, driftsmidler og tilordnet gjeld til 25 prosent.

Eiendomsskatten: I statsbudsjettet for 2019 foreslås det at makssatsen for eiendomsskatt senkes fra syv til fem promille. Samtidig foreslås det a beregningsgrunnlaget for skatteutmålingen ikke kan overstige 70 prosent av markedsverdien på boliger.

Flypassasjeravgiften: Regjeringen foreslår en omlegging av flyseteavgiften slik at den blir forskjellig avhengig av hvor langt passasjerene reiser. Flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer.

Sukkeravgiften: Det foreslås en lavere sukkeravgift for sjokolade og sukkervarer, men endringen omfatter ikke drikkevarer som brus og saft.

Elavgift: Det foreslås en reduksjon av denne med 1 øre per kilowattime, noe som vil gi nordmenn en avgiftslettelse på 650 millioner kroner.

Alkohol og tobakk: Regjeringen foreslår å øke alkoholavgiftene med 1,5 prosent for brennevin og 1,4 prosent for vin. Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 kroner til 107 kroner per 100 gram, en økning på 1,9 prosent fra dagens nivå. Avgiften på sigaretter, sigarer og røyketobakk økes med 1,5 prosent.

Bil- og drivstoffavgifter

Veibrukssavgiftene på drivstoff foreslås økt. Avgiften på bensin økes med 1,5 prosent, mens avgiften på diesel økes med 1,6 prosent.

Bilavgifter: Dagens avgifter beholdes, men satsene i engangsavgifter for nye biler prisjusteres med 1,5 prosent.

Bompenger: Ordningen med tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene videreføres neste år. Regjeringen foreslår å bevilge 531,4 millioner kroner til dette formålet.