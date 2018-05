Deres «Ja» gir milliarder til britisk økonomi

Når kirkeklokkene ringer til ære for Prins Harry og Meghan Markle lørdag klinger det også i kassene i mange britiske næringer.

Konsulentfirmaet Brand Finance har regnet på det og funnet ut av bryllupet gir en innsprøyting på 1,05 milliarder britiske pund, eller omlag 11,5 milliarder norske kroner, ifølge Marketwatch.

Effektene fordeles på flere sektorer fra turisme til minnegjenstander.

Flere sektorer



Innenfor turisme regner konsulentfirmaet med at veksten på tre prosent som ble registrert under prins William og Kates bryllup i 2011 vil gjenta seg. Gitt at gjennomsnittsturisten bruker 1.000 pund, gir det et samlet tilskudd til økonomien på 300 millioner pund.

FEST: Britene tar seg en aldri så liten fest når deres kongelige gifter seg.

Brand Finance mener videre at det omfattende omtalen av bryllupet har en markedsføringsverdi på 300 millioner pund for Storbritannia.

En fersk undersøkelse forteller at rundt 40 prosent av britene, noe som tilsvarer 25 millioner personer. Gitt at disse personene bruker 10 pund ekstra hver på innkjøp, barer og restauranter gir det et samlet bidrag på 250 millioner pund.

Meghan Markle er allerede blitt et moteforbilde for mange britiske kvinner. I april ble en kjole hun brukte offentlig utsolgt i løpet av noen timer, ifølge The Sun. Konsulentfirmaet mener ekstraomsetningen for moteindustrien summerer seg til 150 millioner pund.

Forsiktige anslag



Til sist kommer salget av minnemynter, frimerker, kopper og alt det andre rare som blir produsert ved slike anledninger i Storbritannia. Det utgjør 50 millioner pund, ifølge Brand Finance.

Administrerende direktør Richar Haigh i Brand Finance sier til Marketwatch at de har vært forsiktige i sine anslag og at de kan vise seg å være for lave.