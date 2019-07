Storbritannia: Risiko for resesjon på sitt høyeste siden finanskrisen

Det er tenketanken Resolution Foundation som står bak rapporten som ble lagt frem søndag. Rapporten er omtalt i flere amerikanske og britiske medier.

Tenketanken ser på renter på statsobligasjoner med ulik løpetid, for å vurdere risikoen for en resesjon. Det vil si to sammenhengende kvartaler med negativ økonomisk vekst. Risikoen er nå på sitt høyeste siden i forkant av finanskrisen, som startet i 2007.

Sett denne? Pundet på laveste nivå mot den norske kronen siden oktober

Konjunkturene peker ned

Den siste tiden har det kommer flere dårlige nyheter fra den britiske økonomien. I juni falt innkjøpsindeksen (PMI), som fungerer som en temperaturmåler for industrien, til 14.0, hvilket var under forventningene og det laveste nivået siden februar 2013, ifølge CNBC.

Ola Grytten er professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole.

Financial Times peker på at de siste offisielle tallene viser at veksten i BNP for andre kvartal vil falle fra 0,5 prosent til nærmere null.

NHH-professor Ola Grytten mener de dystre spådommene har sammenheng med at konjunktursyklusen er på vei ned.

– Det er naturlige svingninger i økonomien og over ti år etter finanskrisen er det nesten unngåelig at man får en nedtur, sier Grytten, som understreker at vi ennå ikke vet om det blir resesjon eller ikke.

I rapporten, som går under navnet «Failing to plan = Planning to fail», påstås det at Storbritannia er dårligere forberedt på å håndtere konsekvensene av en resesjon enn det de var i 2008.

Politisk handlingslammelse

Det skyldes blant annet at det politiske systemet er handlingslammet, ifølge Grytten og viser til at det ikke har kommet på plass en avtale med EU om Storbritannias utmeldelse av unionen.

– Man har ingen handlekraftig regjering og derfor er usikkerheten rundt hele det politiske systemet og Brexit kjempestor.

– Det er bedre med én løsning, enn ingen løsning, nesten uansett, sier Grytten om Brexit-spørsmålet.

Han mener britiske politikere har vist en manglende evne til å respektere utfallet av folkeavstemningen i landet.

– Det har vært snakk om «hard-Brexit», «soft-Brexit» og «no-Brexit». Man har ikke vært villig til å gjøre et kompromiss.

Oppbrukte virkemidler

I rapporten fra Resolution Foundation blir britiske politikere også beskyldt for å være tiltaksløse.

– Politikere kan ikke avverge resesjoner, men de kan begrense skadeomfanget med den rette responsen. Problemet for den kommende regjeringen og sentralbanken, er at mange av verktøyene som ble brukt for å bekjempe den forrige nedturen, enten er oppbrukt eller svært begrensede, uttalte James Smith, forskningsdirektør ved Resolution Foundation, søndag, ifølge FT.

BANK OF ENGLAND: Sentralbanksjef Mark Carney har få virkemidler i verktøykassen for å motvirke de negative konsekvensene av en resesjon.

Verktøyene det er snakk om, er penge- og finanspolitikken. For førstnevnte, er styringsrenten på kun 0,75 prosent og såkalte kvantitative lettelser (QE) har mistet mye av sin kraft. QE viser til praksisen der sentralbanken øke pengemengden i økonomien gjennom å kjøpe statsobligasjoner og på den måten holde rentene lave og gjøre det mulig for staten å låne billig.

Stimuleringstiltakene har kostet. FT skriver at den britiske statsgjelden er på 80 prosent av BNP – det dobbelte av hva den var før finanskrisen.

Problemet med mangel på pengepolitiske virkemidler er ikke unikt for Storbritannia, ifølge professor Grytten.

– Det er mange andre land som sliter med det samme, slik som eurosonen. Storbritannia har det problemet at de nå står foran en nedgangsperiode.

Resesjon hvert tiår

I rapporten fremgår det at Storbritannia typisk opplever en resesjon hvert tiår. De fem foregående resesjonene har i snitt kostet britene én million jobber og redusert levestandarden med 2.500 pund (27.000 kroner) per husholdning.

Uten en sterk respons til finanskrisen i 2008, ville den økonomiske nedturen de påfølgende årene vært 12 prosent verre, tilsvarende 8,000 pund, ifølge Resolution Foundation.

Utmeldelsen av EU skal etter planen skje 31. oktober, etter å ha blitt utsatt flere ganger. Boris Johnson, som ser ut til å vinne kampen om ledervervet i det konservative partiet mot Jeremy Hunt og dermed bli statsminister, har lovet at landet vil forlate EU på halloween uavhengig av om en avtale er på plass eller ikke.