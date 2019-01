T-bane-fiaskoen som kostet 600 millioner er fjernet etter 13 år

Levningene etter billettsystemet Flexus har stått ved inngangen til de største T-banestasjonene i Oslo de siste 13 årene. Nå er de røsket opp av bakken og fjernet for godt.

Sperringene ble satt opp i 2005, opprinnelig for å hindre sniking. Med tiden ble de redusert til kortlesere for billettsystemet Flexus, som var tenkt som en felles billettløsning for alle reisende i Oslo-regionen.

Flexus viste seg å være stor fiasko.

Prosjektet har ifølge Aftenposten totalt kostet over 600 millioner kroner, men møtte tidlig krass kritikk, blant annet fordi kontrollørene slet med å holde styr på om passasjerer faktisk løste billett.

Dessuten var kortleserne trege og hadde dårlig batterikapasitet.

Koster en million å fjerne



I 2010 ble det klart at sperringene aldri ville bli tatt i bruk på den måten det var tiltenkt.

Til slutt var det brannsikkerheten som førte til at glassdørene på sperringene ble fjernet, og kun kortleserne sto igjen.

Kommunikasjonssjef Sofie Bruun i Ruter opplyser til Vårt Oslo at fjerningen av sperreportene vil koste rundt en million kroner.

– At utstyret har stått der ubrukt hele tiden har vært en stor belastning for hele kollektivtrafikken, sa administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter til Aftenposten i 2010.

Samarbeidet dårlig



Han mente sperrene aldri skulle blitt montert i første omgang.

Til samme avis sa forsker Julie Runde Krogstad i 2011 at NSB, Oslo Sporveier og SL hadde ulike mål for Flexus, og at det var derfor det feilet. Oslo Sporveier og SL Fusjonerte til Ruter i 2008.

– Sporveien brukte enhetstakst, SL hadde et sonesystem med 88 prissoner og NSB opererte med avstandstakster, sa Krogstad, som hadde forsket på hva som gikk galt ved innføringen av Flexus.

– NSB var også bekymret for at det nye systemet skulle bli for billig sammenlignet med NSB-priser i fylkene rundt Oslo og Akershus. Og mens SL først og fremst har prioritert å kapre rushtidstrafikk, var Sporveiens marked å konkurrere med biltrafikk hele døgnet, la hun til.