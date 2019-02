Trump har fått rapport om bilimport fra Europa

Det er USAs handelsdepartement som har foretatt en undersøkelse rundt hvorvidt nå import av biler til USA utgjør en trussel mot den nasjonale sikkerheten. Rapporten ble levert til presidenten to timer før fristen natt til mandag norsk tid.

En talsperson for departementet sier natt til mandag at innholdet i rapporten ikke vil bli offentliggjort.

Trenger ikke Kongressen



Donald Trump har tre måneder på seg til å avgjøre hvordan han vil forholde seg til konklusjonen. Det er ventet at rapportens konklusjoner gir rom for at Trump kan presse Europa på handelsområdet. Skulle rapporten vurdere import av europeiske biler fra Europa til USA som en nasjonal sikkerhetstrussel, kan Trump pålegge biler fra Europa ekstra toll uten kongressens godkjenning.

Trump har allerede benyttet nasjonale sikkerhetsspørsmål til å innføre toll på stål og aluminium. Han har tidligere truet med en ekstratoll på 25 prosent på biler. En slik ekstratoll vil kunne ramme tysk bilindustri svært hardt.

– Hvis det blir sendt signaler nå om det kan bli toll på biler fra Europa og Japan så er det negativt for markedene, sier sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce til E24.

En slik toll, eller en trussel om den, kan skape usikkerhet.

– Det er klart at europeisk bilindustri er mest bekymret, men det er ikke bra for USA heller, sier Bruce.

Han trekker frem at en høy toll på biler kan få konsekvenser for amerikansk økonomi hvis Europa og Japan velger å svare med lignende tollsatser.

Motstand i Tyskland



Tysklands statsminister Angela Merkel har reagert kraftig på truslene om å innføre biltoll.

– Det er sjokkerende for oss at dette plutselig skal være en sikkerhetstrussel mot USA, sa Merkel da hun holdt tale under den store sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Den tyske lobbygruppen VDA, som representerer den tyske bilindustrien kom umiddelbart med sin respons til rapporten.

Tysk bilindustri alene sysselsetter mer enn 113.000 mennesker i USA, og man har bygd mer enn 300 fabrikker i landet. Virksomheten representerer dermed de største bileksportørene fra USA, sier VDA.

– Alt dette styrker USA, og er ikke et sikkerhetsproblem, sier VDA. De legger til at en konklusjon om at industrien utgjør et sikkerhetsproblem vil være «uforståelig», skriver Reuters.

Utspillet harmonerer med det forbundskansler Angela Merkel sa søndag. Hun sa at hun vil sjokkeres hvis konklusjonen er at det utgjør en risiko for USA å importere biler fra Europa.