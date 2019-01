Tviler på enighet før handelskrigsfristen: – Konflikten er kommet for å bli

– Konflikten er kommet for å bli. Den blir langvarig, sa makroøkonom Ole André Kjennerud i DNB Markets på DNBs industrikonferanse med navnet «Toll, Trump og Twitter» torsdag.

Handelskrigen mellom USA og Kina eskalerte for fullt i fjor. Siden har konflikten bidratt til å skape stor uro og usikkerhet i både finansmarkedene og råvaremarkedene.

Prognosene nå tyder på at handelskrigen vil senke verdensøkonomiens vekst mer enn tidligere ventet, og Verdensbanken nedjusterte tidligere i januar de globale vekstutsiktene for 2019 til 2,9 prosent. Den venter blant annet at aktiviteten i verdenshandelen gradvis vil slakke av.

Makroøkonom Kjennerud peker på at det har vært en forrykende vekst i den globale eksporten de siste 60 årene.

KINA-EKSPERT: Ole Andre Kjennerud, makroøkonom i DNB Markets.

– Det har blitt en veldig viktig del av økonomien. Den globale eksporten har også endret form, der det ikke er ferdigvarer som dominerer verdenshandelen, men innsatsvarer og globale verdikjeder, sier han.

«Stikker dypere»

Dermed blir verden mer sårbar for en handelskrig nå enn det vi tidligere har tenkt, ifølge Kjennerud.

– Konflikten videre vil ikke bare påvirke disse to landene, men også de som leverer innsatsvarer inn til Kina for videre eksport til resten av verden, sier han.

Tidslinje for handelskrigen Januar: Trump-administrasjonen innfører toll på solcellepanel og vaskemaskiner. Kina kritiserer avgjørelsen. Mars: USA innfører 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium.

USA klager inn Kina til Verdens handelsorganisasjon for å drive urettferdig handelspraksis. April: Kina innfører toll på amerikanske varer til en verdi av 3 milliarder dollar som svar på stål- og aluminiumstollen.

Kina klager inn USAs toll på stål og aluminium til Verdens handelsorganisasjon. Mai: Representanter møtes i både Beijing og Washington og kommer til slutt med en felles uttalelse. USA holder tilbake toll og Kina tilbyr seg å øke import av amerikanske varer for å snevre inn handelsunderskuddet. Juni: USA innfører 25 prosent toll på kinesiske varer til en verdi av 50 milliarder dollar. Kina svarer med toll på amerikanske varer til samme verdi. September: USA innfører 10 prosent toll på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar, med planer om å øke satsen til 25 prosent i begynnelsen av 2019. Landet truer med ytterligere sanksjoner på produkter til 267 milliarder dollar hvis Kina slår tilbake. Desember: Landene blir enige om "våpenhvile" i 90 dager. USA skal ikke øke tollen 1. januar 2019 som planlagt og Kina skal kjøpe mer energi, industri- og landbruksvarer fra USA. Kilder: CNBC og Bloomberg



Kjennerud forklarer det negative synet med at konflikten stikker langt dypere enn det inntrykket som gis gjennom Trumps twitter-meldinger.

– Jeg reiser med jevne mellomrom til Hongkong og alltid har disse turene vært preget av optimisme. Sist gang var det derimot en helt annen stemning. Og det de snakket om var ikke handelskrigen mellom USA og Kina, men teknologikrigen, sier han.

Det er ikke bare handel USA og Kina krangler om. De er uenige om både opphavsrettigheter, teknologi, råvarer og landbruksprodukter.

– Det går blant annet på at Kina i lang tid har brutt patentrettigheter, stjålet teknologi, og dels har det opphav i alle subsidiene vi har mot en del kinesiske selskaper, sier Kjennerud.

Han peker på at 43 prosent av alle kinesiske statsbedrifter årlig ender med tap.

– Likevel fortsetter de å investere, øke kapasiteten og eksportere til priser som til dels ødelegger markedene for andre lands selskaper.

«Treffe hardere fremover»

I en fersk analyse skriver Kjennerud hvordan DNB Markets venter opptrappingen av handelskrigen vil foregå:

På høsten 2019 vil tollsatsene på varer verdt 200 milliarder dollar bli oppjustert fra 10 til 25 prosent.



Rundt sommeren 2020 innføres ti prosent toll på all resterende import. Siden den siste transjen har en høyere andel forbruksvarer enn de to foregående, tror de ikke at tollsatsene blir så høye som 25 prosent.



USA vil fortsette å føre en politikk som hindrer kinesiske aktører i å investere i amerikanske selskaper.



I tillegg forventer de at USA vil nekte kinesiske bedrifter adgang til det amerikanske markedet, spesielt i sektorer som er viktige for nasjonal, sikkerhet, som telekommunikasjon, forsyning og IT. Det ser ut til at slike begrensninger vil treffe hardere fremover, skriver Kjennerud.

Tror på løsning Det er derimot ikke alle som tror konflikten blir langvarig. Finansmarkedene har roet seg i løpet av årets første uker, der de største indeksene i både USA og Kina har hatt forsiktig oppgang. Også fryktindeksen Vix, som måler forventede svingninger i det amerikanske aksjemarkedet, har falt noe tilbake siden årsskiftet. Noe av årsaken er blitt forklart med positive tegn etter at USA-president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping på G20-toppmøtet i Argentina i desember ble enige om en våpenhvile på 90 dager. Det er torsdag i overkant av 40 dager igjen å få til en løsning på, og uten en handelsavtale vil USA samme dag som fristen går ut øke tollene på kinesiske importvarer. – Jeg tror begge landene har erkjent at de vil være i deres interesse å komme frem til en løsning, sier DNBs geopolitiske ekspert og tidligere etterretningssjef, Kjell Grandhagen, på industrikonferansen. Analytikerne spår kraftig vekstbrems på Wall Street

Forventer ytterligere konfrontasjoner

Nordea Markets' analytikere peker på de samme årsakene som Kjennerud til at det ikke går mot en løsning.

Et av hovedscenarioene de ser for seg er en fullskala handelskrig.



– Vi tror ikke at Kina vil gjøre fundamentale endringer i sin industrielle policy, som kommer til å fortsette å frustrere USA. Det kommer til å legge grunnlaget for ytterligere konfrontasjoner senere, skriver analytikerne i en fersk analyse.

De forventer en økning i handelsrestriksjonene.

Analytikerne forventer at USA innfører toll på 25 prosent på all kinesisk import og at Kina svarer med å gjøre det samme mot USA i løpet av årets første kvartal. De venter også at usikkerheten rundt handelspolitikken vil ramme selvtilliten blant amerikanske husholdninger, forretninger og investorer.