Sarah Clayes ble beskyldt, fengslet og dømt til døden for å være heks – og så ut til å ende sine dager i galgen, da hun slapp unna i siste liten.

Nå kan du kjøpe gården hennes i Framingham i Massachusetts, melder Boston Globe.

Clayes overlevde med det Salem-prosessene, hvor to domstoler dømte 29 personer til døden for hekseri mellom 1692 og 1693.

Benådet



Tross årene som har gått: Høringene, rettssakene og henrettelsene i Salem er holdt i live i amerikanernes bevissthet, og er også på verdensbasis kanskje det mest kjente eksempelet på massehysteri og hekseprosess, udødeliggjort i en rekke bøker, filmer og serier.

Og blant de mest kjente navnene fra denne skampletten i USAs historie er Sarah Clayes, som altså unngikk døden.

Hun ble dømt sammen med sine søstre, men rakk i motsetning til søstrene å bli benådet før hun fikk sitt møte med bøddelen.

TV-serie



Etter å ha overlevd hekseprosessen flyttet hun fra Salem og bosatte seg i Framingham, på gården som nå er lagt ut for salg.

Hun levde i ytterligere ti år etter at hun slapp ut fra fengsel, og brukte den tiden på å kjempe for ettermælet til søstrene og de andre dømt til døden for hekseri – noe hun lykkes med, da kirken til slutt kom med en erklæring om at hennes søstre var uskyldige.

HAR PUSSET OPP: Ned Murphy, en av renovatørene bak oppussingen av heksehuset i Framingham på vei ned trappene. Sarah Clayes bodde på gården etter å ha overlevd dødsdommen for hekseri. Nå er hennes hus lagt ut for salg.

Alle 26 tiltalte i Salem ble dømt. Fjorten kvinner og fem menn ble hengt, fem døde i fengsel mens en sjette mann ble henrettet ved å bli steinet. I tre nabobyer ble ytterligere tre henrettet.

Sarah Cloyce var hovedfiguren i TV-serien American Playhouse, som tok for seg hekseprosessene – der ble hun portrettert av Vanessa Redgrave.

I tårer



Gården hun og ektemannen Peter slo seg ned på, er pusset opp og renovert etter innsats fra det lokale historielaget – etter å ha forfalt over år.

Nå er huset lagt ut for 975.000 dollar, vel 8,4 millioner norske kroner.

– Vi har allerede hatt visninger, og folk var omtrent rørt til tårer. De er så glade for at vi har tatt vare på dette huset, sier Annie Murphy til Boston Globe. Hun er leder i Framingham History Center, som har stått for bevaringen av eiendommen, og som nå står for salget.

Ifølge avisen har Murphy god tro på at noen historieinteresserte vil snappe opp eiendommen med den spesielle forhistorien.