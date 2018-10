Kjempebyks for «verdens viktigste rente»

Overraskende sterke tall fra USA i går, sørget for et byks i amerikansk statsrente med 10 års løpetid – også kalt verdens viktigste rente.

«Tiåringen» hoppet 12 basispunkter til 3,18 prosent, det høyeste nivået siden 2011.

Men sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener amerikanerne har enda høyere renter i vente.

– Jeg synes fortsatt tiåringen er litt lav. De korte rentene kommer til å komme opp mer enn markedet venter og i tillegg skal sentralbanken redusere sin beholdning i obligasjoner. Det kommer til å trekke opp lange renter, sier han til E24.

Han fremhever også det faktum at president Trump og Kongressen har bevilget skattelettelser og mulighet for utgiftsøkninger, slik at det alt i alt er mange argumenter for høyere lange renter.

Nøkkeltall fredag



På fredag slipper amerikanske myndigheter sine ferskeste «nonfarm payrolls» – tallet som viser hvor mange jobber som ble skapt utenfor jordbruket den forrige måneden. Tallet er av mange økonomer kalt «månedens viktigste tall».

Ifølge FXStreet er konsensus at tallet vil lande på 185.000, ned fra 201.000 forrige måned.

Samtidig vil det komme ferske tall for ledighetsraten, som økonomer ifølge Bloomberg venter at vil falle til 3,8 prosent. Lavere nivåer har ikke USA registrert siden 1969.

Sysselsettingsveksten vil tilta

Onsdag kom ferske jobbtall fra ADP i USA som viste at det ble skapt 230.000 nye jobber i privat sektor i USA i september.

Det var godt over konsensusestimatet på 185.000, som Wall Street Journal hadde samlet inn.

HOPPET: Tiårsrenten i USA, siste 30 dager.

I denne rapporten er det en indeks for sysselsetting.

Den trakk opp fra 62,4 til 56,7 – det høyeste nivået som er registrert noensinne. Bruce forteller at tallene er med på å indikere at det er en tiltagende vekst i amerikansk økonomi og at etterspørselen etter arbeidskraft øker.

– Dette er en indeks som svinger fra måned til måned, og jeg vil ikke ta dette som et uttrykk for eksplosjon i sysselsettingen. Men indeksen peker helt klart i retning av at sysselsettingsveksten vil tilta. Det skaper problemer for bedriftene i å få tak i kvalifisert arbeidskraft, som fører med seg lønnsvekst og deretter høyere renter, sier sjefanalytikeren.

– Hvordan kan vi se disse tallene i sammenheng med morgendagens nonfarm payrolls?

– Det er ingen en til en-sammenheng og det er mye støy i morgendagens tall, som ofte svinger mye. Men jeg regner med at de vil vise at det er blitt skapt rundt 200.000 nye jobber utenfor landbruket i USA, som vil bekrefte at sysselsettingen vokser så raskt at ledigheten faller.

Les også: (+) Dette må du vite om månedens viktigste tall

Gradvis renteoppgang

I DNB Markets' morgenrapport skriver Ole A. Kjennerud at det kan virke pussig at ikke sentralbanken benytter seg av muligheten til å stramme til raskere, når det er så god driv i økonomien.

– Motargumentet er selvsagt det nominelle bildet, som har beveget seg svært tregt denne cykelen. Kjerneprisveksten har steget til 2 prosent, men viser få tegn til en akselererende oppgang, skriver han.

Og ifølge sentralbanksjef Jerome Powell, som i går holdt tale, er det ikke grunn til å forvente noen endring i planene om en gradvis renteoppgang.

Han var ifølge Kjennerud tydelig på at pengepolitikken fortsatt er ekspansiv, men at rentene gradvis vil bli nøytrale. Det er vi ennå et godt stykke unna, la han til.