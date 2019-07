Larry Kudlow: – Handelssamtalene mellom USA og Kina fortsetter neste uke

– Samtalene vil for alvor fortsette neste uke, uttalte Larry Kudlow i en oppdatering til pressen onsdag kveld, norsk tid.

Ifølge Reuters jobbes det nå med å avtale en innledende telefonsamtale mellom Robert Lighthizer, som fungerer som forhandlingsleder på amerikansk side, finansminister Steven Mnuchin og Kinas øverste forhandler, Liu He.

Brudd i mai



Akkurat når partene vil møtes ansikt til ansikt ville ikke Kudlow si noe om, men han var klar på at det ville skje «snart», og at en avklaring er nært forestående.

Handelssamtalene mellom verdens to største økonomier brøt sammen i mai etter at amerikanske myndigheter beskyldte Kina for å gå tilbake på tidligere forpliktelser.

USA beskylder Kina for fortsatt å tillate tyveri av immaterielle rettigheter da amerikanske selskaper tvinges til å dele teknologi med sine kinesiske samarbeidspartnere – samarbeidspartnere de må ha for i det hele tatt å kunne drive i landet.

Kina avviser på sin side at denne praksisen forekommer.

Utsatte mer toll



Begge landene har ilagt straffetoll på betydelige deler av hverandres varer, og etter planen skulle USA øke dette forrige mandag. Planen om å ilegge straffetoll på kinesiske varer for ytterligere 300 milliarder dollar ble dog utsatt etter et møte mellom Xi og Trump i forbindelse med at G20-landene møttes i Osaka forrige uke.

I tillegg sa Trump ja til å lette på restriksjonene mot den kinesiske telekomkjempen Huawei.

USA har per i dag ilagt 25 prosent toll på kinesiske varer for til sammen 250 milliarder dollar, i varekategorier fra halvledere til møbler.

– Vi har vært imøtekommende, og vil ikke heve tollsatsen så lenge samtalene pågår, sa Kudlow.