SEC, som har tilsyn for handel av verdipapirer i USA, er blant organene som er berørt av nedstengningen. Kun en av ti ansatte i SEC er på jobb – uten å få utbetalt lønn, skriver The Economist. Resultatet er at nye selskaper ikke inntil videre neppe kan bli godkjent for børs, og at kontrollen over børshandelen blir svakere.

Uber, Lyft, Slack og Pintrest er blant gigantene som er planlagt børsnotert i år. Alle med hovedkontor i USA.

Til sammen er det duket for børsnoteringer verdt 1.900 milliarder kroner i 2019. Uber alene kan bli verdsatt til godt over 1.000 milliarder kroner. Det er mer enn bilprodusentene Ford, General Motors og Tesla – til sammen.

Venter ingen børseffekt

Utsettelser av nynoteringer på børsen har lite å si, mener NHH-professor Thore Johnsen.

– Det som har betydning er "shutdownen" i seg selv, og usikkerheten den skaper rundt det amerikanske politiske systemet. Nynoteringer på børsen ville uansett blitt utsatt nå, fordi investorer ikke vil gå inn i noe nytt i en så nervøs politisk situasjon.

Svekket tilsyn av børsen som følge den delvise stengingen av SEC, mener han kan være et mer umiddelbart problem.

– Tilsynet er viktig for å unngå innsidehandel. På kort sikt har ikke de stengte tilsynsorganene noen umiddelbar jobb de må gjøre. Ser vi langsiktig på det, så vil kvaliteten på børsmarkedet falle på grunn av manglende tilsynsmulighet.

Johnsen tror at det kommer en løsning på nedstengningen lenge før den gir varige skader på den amerikanske økonomien og tilliten til det politiske systemet.

– Vi får tro at politikerne i USA kommer til enighet før prinsippene blir for låste.

TILLIT: Professor ved NHH, Thore Johnsen, mener det er mer nedstengningen i USA er mer kritisk for tilliten til det politiske systemet enn børsene.

Kan bli langvarig

Varigheten av nedstengningen kan bli måneder eller år, har president Donald Trump uttalt. Han nekter å godkjenne et budsjett for USA, dersom Kongressen ikke gir fem milliarder dollar til grensemuren mot Mexico. Demokratene har sagt at det ikke er aktuelt å bøye av for presidentens krav.

I første omgang er det ikke ventet at nedstengningen vil påvirke den amerikanske økonomien spesielt hardt, men det er et tydelig "men" her:

– Dersom en langvarig nedstengning påvirker planlagte børsnoteringer, så er det noe som kan påvirke stemningen i næringslivet, og dermed også våre forventninger til utviklingen i den amerikanske økonomien, sier sjefstrateg i Danske Bank, Christian Lie.

Kongressen kan overkjøre et veto fra presidenten med et flertall på to tredjedeler av stemmene, men skal dette skje må flere demokrater eller republikanere stemme med det andre partiet. Det er med andre ord ingen åpenbar løsning på nedstengningen, som allerede er den nest lengste i amerikansk historie.