Saken oppdateres.

– Vi mener at USAs tilleggstoll på stål og aluminium er i strid med WTO-regelverket. WTOs tvisteløsningsmekanisme er den ordinære måten å løse uenighet på når man ikke har nådd frem via tvisteløsningskonsultasjoner. Derfor har vi, sammen med EU og flere andre, i dag bedt WTO om å opprette et tvisteløsningspanel om USAs tilleggstoll, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding torsdag.

Norge har, i likhet med Canada, EU, India, Kina, Mexico, Russland, Sveits og Tyrkia, konsultert med USA i Genève, som et første skritt i en tvistesak. Disse konsultasjonene med USA har ikke ført til en minnelig løsning, opplyses det i meldingen.

Utenriksdepartementet opplyser videre at behandlingen av saken er anslått å vare i litt over ett år. I tillegg vil tvisteløsningspanelets rapport kunne ankes inn for WTOs ankeorgan.

Den amerikanske tilleggstollen på enkelte stål- og aluminiumsprodukter er på henholdsvis 25 og 10 prosent. Den ble innført 23. mars i år.

Departementet skriver at tollen rammer norsk eksport til USA, og viser til at internasjonale vilkår for handel med stål og aluminium er viktige for Norge og norsk næringsliv.

Mens Norge eksporterte stål og aluminium for nærmere 36 milliarder kroner i 2017 var verdien av eksporten til USA kun på 90 millioner kroner. Den største delen av stål og aluminiums eksporten går til Europa.

– Selv om vår eksport til USA av stål og aluminium er beskjeden, er denne saken prinsipielt viktig. En åpen økonomi som Norges er avhengig av at det regelbaserte multilaterale systemet fungerer. Regjeringen står opp for norske næringer som møtes med ulovlige handelsrestriksjoner og forsvarer det regelbaserte handelssystemet, sier utenriksministeren.