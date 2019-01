På toppen av en bremsende økonomi i Europa, Kina og den siste kalddusjen i form av salgssvikt fra Apple må investorene hanskes med en sjelden stor svekkelse i stemningen blant amerikanske innkjøpssjefer.

Torsdag ettermiddag kom nemlig en fersk oppdatering fra det amerikanske Institute for Supply Management, som står for den tett fulgte undersøkelsen blant innkjøpssjefene i industrien.

Den såkalte ISM-indeksen er regnet som et viktig barometer på industriaktiviteten, og oppdateringen for desember viser et fall på 5,2 poeng til 54,1 poeng – det største fallet siden finanskrisen høsten 2008, ifølge Bloomberg.

Et større fall har kun blitt registrert to ganger etter årtusenskiftet, begge i tider med resesjon, altså tilbakegang i økonomien, ifølge nyhetsbyrået.

Indeksen holder seg imidlertid over 50-nivået, som er skillet mellom opp- og nedgang i industriaktiviteten.

Vekstbrems



Tallslippet føyer seg inn i rekken av svakhetstegn i den globale økonomien denne høsten og vinteren, som har fått deler av skylden for at børsene verden rundt er kraftig ned fra toppnivåene.

Fra før har tilsvarende indekser i Europa signalisert en skarp oppbremsing i den økonomiske veksten. Samtidig har innkjøpssjefsindekser for industrien i Kina falt under 50-nivået.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen sier det ikke var noe sjokk at den amerikanske industriindeksen også faller.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen.

– Nå har tidevannet snudd for industrien. Det er det ingen tvil om, sier Andreassen til E24.

– Bildet er tydelig. Vi er ferdig med konjunkturoppgangen, men 2019 ser ut til å bli et normalår, hvis ingen gjør noe galt. Jeg mener bare at renten har kommet for høyt – senk renten så er ikke dette noe problem, sier han.

– Forsterker usikkerhetsbildet

På Wall Street falt de toneangivende aksjeindeksene mellom to og tre prosent torsdag, blant annet på grunn av vekstbrems i Kina som følge av handelskrigen med USA.

Fra toppen i september er den brede S&P-indeksen ned over 16 prosent, selv om indeksen har kommet noe opp fra en bunn nådd på julaften.

Industrimålingen vil ikke hjelpe på allerede tynnslitte investornerver i aksjemarkedet, tror sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank.

– Det er helt klart at dette er ikke med på å gi oss de etterlengtede gode nyhetene som markedet trenger for å finne tilbake til hektene. Dette er bare med på å forsterke usikkerhetsbildet av den globale økonomien, sier han til E24.

Danske Bank har en prognose om at verdensøkonomien skal vokse med 3,6 prosent i 2019, noe Lie betegner som «en rimelig god utvikling», og «langt unna en resesjon, som kjennetegnes av en BNP-vekst på under 3 prosent».

– Vi erkjenner likevel at det er større sannsynlighet for at vekstanslaget er for optimistisk, enn at det er for pessimistisk, sier han.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank.

Ikke overrasket



I likhet med Andreassen er heller ikke Lie overrasket over signalet om brems i amerikansk industrivekst.

Han viser til at en annen lignende indikator, fra analyseselskapet Markit, allerede har vært langt mindre optimistisk til utsiktene enn det ISM-indeksen har vært.

Ifølge Lie har sistnevnte indeks et mer begrenset antall antallet respondenter i undersøkelsen, og han mener den har vist for høye verdier.

– Den har vært for høy, den har ikke vært helt i kontakt med de underliggende økonomiske forholdene. Det var på høy tid at den kommer ned på nivåer som er mer sammenfallende med den svakheten vi har sett i faktisk industriproduksjon for oktober og november – de siste tallene for industriproduksjonen i USA, sier Lie.

Ser to faktorer som kan lette stemningen



Danske Banks syn er at det vil kunne være fortsatt vanskelige aksjemarkeder gjennom første kvartal, men banken ser spesielt to faktorer som kan bidra bedre stemning utover i året.

– For det første tror vi kinesisk økonomi vil stabilisere seg utover i andre kvartal, som en følge av de stimulansene som har blitt igangsatt. Det andre er vi tror både Trump og kineserne har sterke incentiver til å fremforhandle en handelsavtale i løpet av første halvår.

– Det er en høyst sannsynlig hypotese at ting begynner å bli såpass hårete, i hvert fall i aksjemarkedet, at Trump ønsker å kanskje bidra til en stabilisering. Og fra kinesernes side er det åpenbart at de har incentiv til å unngå en videre nedgang i økonomien, sier Lie.