USA straffer Kina for å dumpe aluminiumsfolie

«ONKEL HE»: Den økonomiske rådgiveren Lie He har kjent Kinas mektige president Xi Jinping siden ungdomsskolen og ligger nå an til å få kontroll over de viktigste delene av Kinas økonomi. Denne uken møter han president Trumps økonomiske rådgivere for å diskutere det bilaterale forholdet mellom Kina og USA.