USAs økonomi vokste over 4 prosent i andre kvartal

USAs økonomi vokste 4,1 prosent i andre kvartal – den raskeste takten siden 2014.

Det viser ferske tall for landets brutto nasjonalprodukt fredag.

Dermed har Donald Trump innfridd løftet fra valgkampen om å sørge for en årsvekst på fire prosent i amerikansk økonomi – om enn bare for ett kvartal.



På forhånd ventet analytikere mellom 4,1 og 4,9 prosent vekst, ifølge CNN Money.

Dette er en betydelig økning fra første kvartal, som la seg på 2,2 prosent ifølge de reviderte tallene som også kom fredag.

I andre kvartal 2017 lå årsveksten på 3,1 prosent, opp fra 1,2 prosent i første kvartal.

Det er imidlertid ikke ventet at veksten på over 4 prosent skal vare noen lenger enn akkurat dette kvartalet.

Analytikerne tror imidlertid at veksten kan avta raskt. Blant annet er det flere som peker på at den sterke veksten nå delvis er drevet av at bedriftene har hatt hastverk med å fylle opp lagrene i tilfelle prisene øker utover høsten som følge av handelskrigen og høyere tollavgifter, skriver CNN.

Ole Andre Kjennerud, makroøkonom i DNB Markets

Ole André Kjennerud i DNB Markets peker på frisk vekst i forbruk og et godt løft for eksport av soyabønner.

Meglerhuset estimerer at USAs økonomi vil ha vokst 2,9 prosent fra 2017 når vi gjør oss ferdig med 2018. Det betyr at BNP-veksten skal lande på rundt 3 prosent de neste to kvartalene. For 2019 er det ventet en vekst på 2,6 prosent.