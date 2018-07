Lars Monsen med millionomsetning i 2017

Lars Monsens selskap hadde en omsetning på 4,2 millioner kroner i 2017. Det er dobling fra året før. Omsetningen er den nest høyeste siden selskapets oppstart i 2005, knapt under omsetningen i 2012.

Driftsresultatet endte på 765.975 kroner, etter å ha gått i minus i 2016. Da hadde selskapet et driftsresultat på -572.781 kroner.

I 2017 lagde Monsen seks episoder av programmet «Monsen, Monsen og Mattis» for NRK.

Monsen tjener penger gjennom selskapet og direkte lønn fra NRK. I 2017 tok han ut 1,3 millioner i lønn fra selskapet sitt. I 2016 hadde Monsen ingen nye programmer på NRK.

Turkongen er for tiden på tur i fire uker med NRK-programmet «Monsen minutt for minutt» og «Sommeråpent», statskanalens sommersatsinger.

NRK-favoritt

Ifølge nettstedet Kampanje har statskanalen brukt 20,3 millioner kroner på sakte-TV-programmet der nordmenn kan være med Monsen på tur flere steder i landet. Det er den dyreste Monsen-satsingen til NRK siden 2005, ifølge nettstedet Kampanje.

Av kostnadene går 7 millioner til lønn til 50 medarbeidere hver dag. NRK har ikke opplyst til Kampanje hvor mye Monsen får i lønn.

Minutt for minutt-programmet er likevel et billig TV-program.

– Våre sommersendinger koster 84.000 kroner hver halvtime, sier Rune Møklebust, programsjef for Sommeråpent og Monsen minutt for minutt til Dagbladet.

Han sammenligner prisen med at en vanlig TV-dokumentar vanligvis koster 500.000 kroner i halvtimen.

Siden 2005 har NRK brukt 67 millioner på Monsen-programmer, ifølge Kampanje.

– Monsen er utrolig flink til å prate med folk. Jeg er imponert over Lars som både programleder og turleder, sier Møklebust til Kampanje.

– Alt i alt har «Monsen minutt for minutt» gått over all forventning.