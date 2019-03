Spotify klager inn Apple til EU

Spotify mener konkurrenten Apple favoriserer sin egen tjeneste Apple Music foran andre tjenester i App Store.

Nå klager den svenske strømmetjenesten Apple til EUs konkurransemyndighet.

Det bekrefter Spotify-sjef Daniel Ek i et blogginnlegg onsdag formiddag.

– De siste årene har Apple introdusert regler til App Store som med hensikt begrenser valgfrihet og hemmer innovasjon på bekostning av brukeropplevelsen, skriver Ek.

Ek om Apple: «Både spiller og dommer»

Han mener Apple opptrer som både «en spiller og en dommer», og på denne måten bevisst gjør det vanskeligere for andre app-utviklere.

– Apple er både eier av iOS-plattformen og App Store – i tillegg til å være en konkurrent til tjenester som Spotify. I teorien går dette greit, men i Apples tilfelle fortsetter de å gi seg selv urettferdige fordeler hver gang de får muligheten.

– Etter å ha forsøkt å løse saken direkte med Apple uten suksess, ber vi nå om at Europakommisjonen tar grep for å sikre rettferdig konkurranse, skriver Ek.

Ek trekker frem at Apple krever at Spotify og andre digitale tjenester betaler 30 prosent avgift på kjøp gjort gjennom Apples betalingssystem, inkludert oppgradering fra deres gratis- til premium-tjeneste.

«Vil ha samme regler»

Han mener at dersom de betaler denne avgiften blir selskapet tvunget til å øke prisen på premium-abonnementene langt over prisen som Apple tar for sin strømmetjeneste Apple Music.

Alternativet for Spotify er å ikke benytte seg av Apples betalingssystem, ifølge Ek. Han mener imidlertid gir dem tekniske restriksjoner, blant annet at det blir vanskeligere å kommunisere med kundene.

– I noen tilfeller får vi ikke sende e-post til våre kunder som bruker Apple, skriver Spotify-sjefen.

Han hevder også at Spotify og andre Apple-konkurrenter er blitt utelukket fra Apple-tjenester som Siri, HomePod og Apple Watch.

– Vi vil ha de samme rettferdige reglene for unge og gamle selskaper, store og små, skriver Ek i blogginnlegget.