400 piloter saksøker Boeing etter 737 Max-ulykkene

Pilotene saksøkte Boeing fredag og mener flyprodusenten visste om det de mener er designfeil med flyet som førte til at flytypen har styrtet to ganger.

Boeing «har dekket over kjente feil ved Max på en måte man aldri har sett maken til», står det i rettsdokumentene Australian Broadcasting Corporation har fått tilgang til.

Pilotene sier ulykkene har ført til økonomiske tap og stor mental påkjenning.

Usikkerhet og tapt inntekt

Alle Boeings fly av typen 737 Max har blitt satt på bakken etter at to fly var involvert i to ulykker siden oktober hvor til sammen 346 mennesker døde.

Pilotene mener de har tapt inntekt ved at de ikke kunne fly flytypen de vanligvis flyr.

At flyene er låst til bakken har også gjort at de har en usikker karrierefremtid, påpeker advokatene som representerer pilotene.

«Pilotene fortsetter å lide av store lønnstap og andre økonomiske og ikke-økonomiske skader", kommer det fram i søksmålet.

Advokatene som leder gruppesøksmålet vet ennå ikke hvor stor kostnaden har vært for pilotene, men sier kravet mot selskapet kommer til å ende på millioner av dollar.

Rettssaken skal starte i Chicago i oktober.

«Iboende feil»



Piloten som startet søksmålet, som blir omtalt som Pilot X i internasjonale medier, mener 737 Max var farlig å fly på grunn av «iboende feil» programmeringen.

Den kanadiske piloten som har forblitt anonym mener feilen lå i at flytypen kunne basere seg på data fra bare én sensor til systemet MCAS, som indikerer om nesen på flyet peker i riktig retning.

Disse klagene stemmer overens med rapportene som kom raskt etter flystyrtene. Det kom frem at pilotene ikke kunne overstyre signalene flyet fikk fra sensoren.

737 Max har to sensorer, som gjør flytypen spesielt sårbar hvis en av sensorene streiker. Andre flytyper med lignende teknologi baserer seg på tre sensorer for å vite om nesen på flyet peker i en faretruende bratt vinkel oppover.

Mangler opplæring

Pilot X sier også at Boeing unnlot å fortelle pilotene at flytypen hadde MCAS-systemet i programvaren. De fikk heller ingen spesifikk opplæring om hvordan de skal styre flyet.

Piloten mener dette er fordi Boeing ville unngå dyr opplæring, og heller få pilotene ut i arbeid raskt.

Pilotene i gruppesøksmålet vil «hindre Boeing og andre flyprodusenter i å sette profitt foran livene til piloter, kabinpersonale og passasjerer».

Boeing sier til Australian Broadcasting Corporation at de la inn informasjon om MCAS-systemet i manualen for flyet.

Boeing mener flyet er trygt

Boeing har hele tiden sagt at flyet er designet for å være trygt. Selskapet oppdaterer likevel programvaren ved alle flyene som står parkert. Med oppdateringen skal MCAS-systemet alltid baseres på to sensorer, skriver Business Insider.

Pilotene valgte å saksøke flyprodusenten under Paris Air Show, der store deler av flybransjen møtes. Boeing sa til journalister under showet at flytypens opprinnelige design møtte alle kravene i loven.

Flere søksmål mot seg

Flere flyselskaper har allerede begynt å kreve erstatning flyprodusenten Boeing for tapene de har hatt etter å ha satt flyene på bakken. Blant dem er Norwegian, United Airlines og Turkish Airlines. Flere selskaper har kansellert alle sommerens planlagte ruter med 737 Max-fly i påvente av at Boeing får godkjennelse fra myndigheter til å sende flyene tilbake opp i luften.

Pilotene i Southwest Airlines har også varslet at de vil kreve erstatning fra Boeing på grunn av tap i lønn, skriver Business Insider. I tillegg har flere av familiene til ofrene i de to flystyrtene saksøkt flyprodusenten.

Boeing har ikke kommentert søksmålet til hverken Australian Broadcasting Corporation eller Business Insider.