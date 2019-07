Resultatfall på mer enn 18 millioner for Svindal-familien

I februar avsluttet Aksel Lund Svindal idrettskarrieren med sølv under VM i Åre. Til tross for at alpinstøvlene er lagt på hyllen, ser det ikke som at Svindal trenger å bekymre seg for det økonomiske i nærmeste fremtid.

2018 var et nytt godt år for investeringsselskapet A Management AS, der far og sønn Svindal eier henholdsvis 30 og 70 prosent. Bjørn Olaf Svindal er oppført som daglig leder og styreleder i selskapet.

Selskapet hadde finansinntekter på 17,1 millioner kroner, der 6 millioner var netto verdistigning på investeringer, viser årsregnskapet for 2018.

Inntektene ga et resultat før skatt på i overkant 9,1 millioner kroner.

Selskapsinformasjon Selskap: A MANAGEMENT AS Organisasjonsnummer: 888 623 892

Tjente 28 millioner i 2017

Resultatet for 2018 kan likevel ikke måle seg med 2017 da selskapet tjente nesten 28 millioner kroner før skatt. Det betyr at resultatet falt med nesten 19 millioner kroner på ett år.

I jubelåret 2017 skal blant annet salg av aksjer i Bank Norwegian gitt en gevinst på 35 millioner kroner, skrev Dagens Næringsliv i fjor sommer.

Ved årsskiftet hadde selskapet unoterte aksjer og eierandeler for 45,2 millioner kroner, opp fra 31 millioner året før.

Samtidig var verdien av de noterte aksjene på 23,8 millioner, ned fra 27,4 millioner.

Ifølge aksjonærregisteret var A Management ved årsskiftet på eiersiden i blant annet flere sparebanker og de børsnoterte selskapene S.D. Standard Drilling og Songa Bulk.

Har satset på bank og eget klesmerke

E24 har tidligere skrevet at Svindal personlig har eierposter i store forbrukslånsbanker som nevnte Bank Norwegian, men også Bank2, Komplett Bank og Aprila Bank.

Som mange andre idrettsstjerner har Svindal sitt eget klesmerke «Greater than A», som han lanserte i januar 2018.

– Dette var spennende! Jeg er superhappy. Jeg har vært mye ute og reist de siste dagene, og har ikke fått tatt hånd om de siste detaljene, men er veldig fornøyd. Jeg har vært ganske rolig, men sånn går det når du jobber med bra folk, sa Svindal til Fredriksstad Blad den gangen.

I tillegg ulike investeringer kjøpte Svindal i fjor en strandbolig på Snørøya i Bærum for 35 millioner kroner.

E24 har ikke lyktes i å få en kommentar fra Bjørn Olaf Svindal til årsregnskapet for 2018.