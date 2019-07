Superstjernen Alan Walker økte resultatet med over 13 millioner kroner i 2018. Det viser regnskapet som ble levert Brønnøysundregistret torsdag.

Resultatet endte på 20,18 millioner kroner, opp fra 6,86 millioner kroner i 2017.

Totalt omsatte selskapet Alan Walker AS for hele 35,99 millioner kroner i 2018, noe som er en økning på nær 15 millioner kroner fra året før.

På tross av det svært sterke kvartalsresultatet har ikke Walker hentet ut all verden fra selskapet. Det er ikke utbetalt utbytte i selskapet, og han har som styreleder bare tatt ut 707.000 kroner i lønn.

Selskapet står oppført med et årsverk som har fått utbetalt 1,07 millioner kroner i lønn.

Musikerens regnskap viser at egenkapitalen etter årets resultat er på 28,2 millioner kroner.

E24 har ikke lykkes med å få tak i Alan Walker, men til Dagens Næringsliv skriver Walkers manager, Gunnar Greve, dette i en SMS: «Karrieren, og følgelig forretningen, går bra!:) Takk, GG».

Over 300 millioner



Den unge musikeren er en svært populær mann verden over. Singelen «On My Way» som ble sluppet i mars, har passert 170 millioner avspillinger på YouTube.

På Spotify er den samme sangen nær 150 millioner avspillinger.

Da VG møtte 21-åringen i Oslo i mai understreket han at han ikke tenker på tall.

– For meg er det viktig å beholde bena på bakken, og da kan jeg ikke tenke så mye på hverken streaming eller penger. Det er uansett umulig å ta inn over seg. Man tror jo nesten det er løgn når man hører om antall avspillinger. Selv har jeg ikke ord for å forstå det, sa Walker, før han fortsatte,

– Jeg må unngå å miste meg selv i all galskapen.