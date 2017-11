Tidligere i år lanserte Alipay, Alibabas betalingsløsning, i Norge, men kun for kinesere.

Butikker og hoteller i Oslo sentrum har nå tatt seg nytte av appen som gjør at kinesere kan bruke en betalingsløsning de kjenner i møte med ukjente butikker.

Men det er ikke nødvendigvis så lenge til Alipay også blir tilgjengelig for nordmenn.

– Alle tror at Alipay bare er for kinesere, men man trenger kun å forandre brukergrensesnittet så har man plutselig Alipay også i Norge. Og det kan skje fort, sier forfatter og finansekspert Chris Skinner til E24.

I mars gir Skinner ut en ny bok om teknologi og finans, med Alipay som eksempel.

Chris Skinner har i tillegg til å skrive finansbøker vårt rådgiver for Verdensbanken, Det hvite hus og World Economic Forum, og har av Wall Street Journal blitt kalt en av 40 verdens mest innflytelsesrike innen Fintech.

QR-KODE: Appen fungerer på følgende måte: når du betaler for en vare eller tjeneste holder du opp din personlige QR-kode og får den skannet. Dermed er betalingen utført.

Usikker på om Vipps overlever

Skinner har tilbrakt tid i Kina med tilgang til mange av Alipay og moderselskapet Ant Financials toppsjefer.

Han mener Europa-lansering er nærmere enn mange tror.

– De har gjort teknologien sin tilgjengelig i India, Thailand, Filepinene og Indonesia. Det er ingen grunn til at de ikke skal gjøre det samme her, sier Skinner og fortsetter.

– Hvis man får en app som fungerer i hele Skandinavia, så er jeg usikker på om Vipps overlever.

Han mener at det er et paradoks at kinesiske turister kan dra fra Beijing til Oslo uten å bytte betalingstjeneste, mens nordmenn ikke kan bruke Vipps i København eller Stockholm.

Finanseksperten understreker at det også er en svakhet for tjenester som Vipps at man er eid av banker som er kjent for å ta beslutninger sakte.

Vipps klar for kamp

IKKE REDDE: Rune Garborg, sjef for Vipps, tror Alibaba og Alipay vil slite om de ønsker å utfordre Vipps på hjemmebane.

Vipps kunngjorde nylig at de slår seg sammen med BankAxept og BankID. Et sentralt poeng med sammenslåingen er å være bedre rustet for den dagen IT-giganter som Facebook og Apple gjør et inntog i Norge med sine respektive betalingstjenester. Vipps-sjef Rune Garborg er ikke redd for at Alipay over natten vil utfordre Vipps. – For å lykkes i Norge – og det gjelder alle de utenlandske aktørene – må de levere et bedre verdiforslag enn Vipps på enkelhet, pris, trygghet, tilgjengelig, sier Garborg. Alipay må være like tilgjengelig og skaffe seg like mange brukere som Vipps, og det er ikke gjort over natten. Alipay må være like tilgjengelig og skaffe seg like mange brukere som Vipps, og det er ikke gjort over natten. Han tror det er flere grunner til at Alipay vil slite i konkurranse med Vipps. – Med BankAxept får vi mange nye løsninger som Alipay og andre utenlandske aktører ikke har, for eksempel straks-betaling. Det er heller ingen tvil om at PSD2 vil øke konkurransen innenfor betaling. Men PSD2 gir også en rekke muligheter for Vipps. Vi vil snart tilby saldo og kontoopplysninger i Vipps, sier Vipps-sjefen. Vipps er også skilt ut i et eget selskap, og distanserer seg dermed fra eierne som er Norges største banker.

Kineserne kamp om Vesten hardner til

Det ble nylig kjent at Alipays hovedkonkurrent i Kina, Tencent, kjøper en stor eierpost i Snap, og går for alvor inn i det amerikanske markedet.

Tencent eier Wechat som er Kinas største sosiale medium med 980 millioner brukere, og landets nest største betalingsapp.

Skinner som onsdag holdt et foredrag i Oslo i regi av næringsklyngen Nordic Finance Innovation, pekte på at kampen om de vestlige brukerne nå virkelig hardner til.

– Ant Financial og Alipays største utfordring akkurat nå er å få i boks kjøpet av Moneygram, sier Skinner.

Ant Financial som eier Alipay, venter på godkjenning fra amerikanske myndigheter på å ta over betalingsselskapet som de betaler 1,2 milliarder dollar for, drøyt 9,76 milliarder kroner.

Ant Financial er eid av Alibaba Group som har en av Kinas rikeste menn, Jack Ma, på topp.

25 prosent av jordens befolkning

Skinner sier at Alipay forventer å ha to milliarder brukere i 2025. Det betyr en massiv økning i brukere utenfor Kina.

I 2016 hadde Kina 5.500 tusen milliarder mobil-transaksjoner, noe som er langt høyere enn i Europa og USA hvor bankkortene fremdeles står sterkt, ifølge Skinner.

Men Alipay er mye mer enn en betalingsapp. Hundrevis av millioner av kinesere bruker appen som et sosialt medium, netthandel og mye mer.

– Jeg tenker på Alipay som Facebook, Amazon and Paypal i en app, og det er også styrken deres i konkurranse med apper som Vipps, sier finanseksperten.