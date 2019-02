Amazon i USA: Har betalt null dollar i skatt de siste to årene

Den amerikanske nettgiganten er verdt nesten 800 milliarder dollar, eller 6.900 milliarder kroner.

Fra 2017 til 2018 nærmest doblet selskapet overskuddet fra 5,6 milliarder dollar til 11,2 milliarder. Selskapets gründer og storeier Jeff Bezos har blitt verdens rikeste person.

Likevel har ikke Amazon betalt en krone i føderale skatter i USA de siste to årene.

Det kommer frem i en rapport fra den amerikanske tenketanken Institutt for skatt og økonomisk politikk (ITEP).

Til tross for at selskapsskatten i USA er på 21 prosent, rapporterer Amazon om 129 millioner dollar i føderal skatterabatt i 2018. Det utgjør en effektiv skattesats på minus 1,2 prosent, ifølge ITEPs beregninger.

Heller ikke i 2017 betalte de noe som helst skatt.

Misfornøyd Trump

Årsaken til at Amazon slipper unna er Trump-administrasjonens skattereform fra 2017, ifølge tenketanken.

Som følge av reformen ble selskapsskatten senket fra 35 til 21 prosent. Det den ikke gjorde, var å tette flere smutthull som gjør at store selskaper kan unngå å betale både føderal og statlig skatt på nesten halvparten av inntektene sine, skriver ITEP.

Til sammenligning betalte Amazon i snitt 11,4 prosent skatt mellom 2011 og 2016.

President Trump selv har mange ganger uttrykt frustrasjon over situasjonen. Det samme har Bernie Sanders.

Kritiserer skattereformen

ITEP skriver at de i 40 år har undersøkt skattepraksisen i amerikanske selskaper, og lenge har forsøkt å få smutthullene lukket.

Da skattereformen ble vedtatt i Kongressen i 2017, ble det hevdet at å sette ned selskapsskatten fra 35 til 21 prosent ville gi bedriftene incentiv til å bidra til samfunnet på en bedre måte, påpeker tenketanken.

– Reformen klarte imidlertid ikke å utvide skattegrunnlaget eller lukke en rekke smutthull som gir lønnsomme selskaper mulighet til å rutinemessig unngå skatter på nesten halvparten av overskuddet, skriver tenketanken.

– Til tross for at presidenten selv har kritisert Amazon for å unngå skatt tidligere, har administrasjonen så langt ikke vist noe interesse for at skattepakkene deres ser ut til å ha gjort at selskapenes mulighet til å unngå skatter er enda større enn før, fortsetter de.