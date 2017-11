Det ble nylig kjent at Amazon lukter på Ikea-samarbeid og etablerer seg for første gang i Sverige, ifølge Breakit.

Det har ført til diskusjoner rundt lunsjbordet i norske nettbutikker.

– Vi har forberedt oss på dette i lang tid. Det blir spennende med en aktør som Amazon i nærheten, sier Power-sjef Anders Nilsen til E24.

Han sier de er godt posisjonert om Amazon skulle ta steget over grensen.

– Det er jo klart at det snakkes om dette på kontoret om dagen, sier Nilsen.

Power er for øvrig langt fra det eneste selskapet som forbereder seg på krig med den amerikanske nettkjempen eid av en av verdens rikeste mann Jeff Bezos som er god for rundt 733 milliarder kroner, ifølge CNBC.

Har godt av Amazon-frykt

Også Powers erkerival Elkjøp stålsetter seg for Amazon-konkurranse.

– Det blir interessant å følge med fremover når Amazon gjør sitt inntog i Sverige. Handlemønsteret til kundene endres raskere enn noen gang, og man må hele tiden være relevant i kundenes øyne ellers overlever man ikke, sier Fredrik Tønnesen, administrerende direktør for Elkjøp Norge.

Men det er langt ifra bare elektronikkjedene forbereder seg, også klesbransjen er våkne.

– Vi følger alltid med på hva konkurrentene gjør, både store og små, og det inkluderer Amazon, sier kommunikasjonssjef Sigrid Dalberg-Krajewski i Zalando i Norden.

Hun mener likevel Zalandos kunder ikke vil foretrekke Jeff Bezos' nettportal.

– Når det gjelder Amazon, har vi sett at deres kunder oppfører seg annerledes enn våre. Vi er et rent motemerke, som snart også inkluderer skjønnhetsprodukter. Amazon er en markedsplass der kunder ser etter veldig spesifikke produkter, som elektronikk. Da ser de etter produktet med best pris, ikke det fineste plagget, sier Dalberg-Krajewski.

PÅ HUGGET: Fredrik Tønnesen, Administrerende direktør for Elkjøp Norge sier de har Amazon under lupen og følger nøye med på hva som skjer i Sverige.

Tilbake hos elektronikkjeden Power mener Nilsen at Amazons inntog også har hatt positive ringvirkninger på bransjen.

– Jeg tror mange nordiske aktører har hatt godt av litt press som følge av Amazons aggressive ekspansjon.

Norgesgruppen følger med

Amazon har som kjent kjøpt opp matvarekjeden Whole Foods i USA og driver med mathandel på nett.

De siste nyhetene fra Sverige har heller ikke gått forbi Norgesgruppens Meny som for tiden satser stort på nett.

– Det har jo kommet frem at Amazon rasler med sabelen i Sverige, og det er ikke langt over grensen, sier netthandelsjef i Meny Knut Nyløkken.

Selv om Nyløkken sier det antageligvis er en stund til Amazon blir en konkurrent i Norge, følger de nøye med på hva som skjer i utlandet.

– Det vi har skjønt er at om man ikke henger med, så blir det fort for sent, sier Nyløkken.

Saken fortsetter under bildet.

NETT-NESTOR: Netthandle-gründer Einar Øgrey Brandsdal har drevet med netthandel hele sitt voksne liv. Han konkurrerer allerede med Amazon i utlandet, og er spent på hvilken strategi Amazon vil bruke i Sverige og potensielt i Norge.

Erfaring med Amazon-konkurranse

Nettpioneren Einar Øgrey Brandsdal eier blant annet Blivakker.no, Brandsdal of Norway og Netthandelen.no.

Nettbutikkene hans har allerede Amazon som konkurrent i enkelte markeder.

– I Tyskland er både Amazon og eBay veldig aggressive på priser, så der er de en stor konkurrent, sier Brandsdal.

Han sier at hvordan folk handler på nett har endret seg veldig siden han begynte med netthandel for om lag 20 år siden.

– Det var en periode med et veldig prisfokus, men nå er det å kunne levere kjapt og ha et godt utvalg som er viktigst, sier Brandsdal.

Med andre ord tror Bransdal ikke prispress alene er nok om Amazon skal vinne norske hjerter.

– Norske forbrukere vil helst ha varer de er vant til. Men om de selger nøyaktig samme varer, bare billigere, så vil folk kjøpe dem, sier han og legger til at de følger nøye med på markedet.

E24 har kontaktet Amazon, uten å ha fått svar på henvendelsen.