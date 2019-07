Den norsk-sveitsiske sportsutstyrsleverandøren Kjus, grunnlagt av tidligere alpinist Lasse Kjus sammen med den sveitsiske entreprenøren Didi Serena i 2000, er nå solgt for en ukjent sum.

Det er den amerikanske sportskjempen Acushnet som er kjøper, et selskap med over 5000 ansatte og salgsinntekter på 13,7 milliarder kroner i fjor.

– Det blir spennende tider for Kjus fremover. Det å komme inn i Acushnet under samme tak som store merkevarer som Titleist, Cobra og så videre, blir utrolig spennende og et kjempeløft for merkevaren, sier Lasse Kjus til E24.

Han vil fortsatt være involvert i selskapet som merkevarens «ansikt» og distributør i Norge, opplyser han.

Kjus har siden 2011 hatt en noe mindre aktiv rolle i selskapet, men har sittet i styret som største eier.

I tillegg har hans heleide selskap LK Norge distribuert merkevaren siden 2011.

I fjor hadde LK Norge driftsinntekter på 11,46 millioner kroner, ifølge Proff – en nedgang fra toppåret i 2016, da det heleide Kjus-selskapet tjente hele 23,81 millioner.

Ideen kom under golfrunde

OL-mesterens selskap har produsert ski- og golfantrekk siden grunnleggelsen i 2000, like etter ideen kom under en runde golf sammen med sveitsiske Didi Serena.

Lasse Kjus i glansdagene.

Da diskuterte de golfklærnes gode funksjonalitet, men savnet et klesmerke med samme kvalitet i skiverdenen. Senere utvidet de driften til å inkludere golfklær, men selskapets fokus er fortsatt på å lage «de mest teknologisk avanserte skiantrekkene på markedet», som det heter i pressemeldingen fra Acushnet.

– Vi har latt oss imponere av suksessen til Kjus innen golfklær og gleder oss over å ønske merkevaren velkommen til Acushnet-familien, sier sjef i selskapet, David Maher.

– Det er et tidspunkt for alt. Jeg har troen på at salget kan være riktig for selskapet, sier en fornøyd Lasse Kjus, som ikke vil kommentere salgsprisen.

Partene i avtalen har valgt å hemmeligholde kjøpsprisen.

Selskapsinformasjon Selskap: LK NORGE AS Organisasjonsnummer: 896 576 062

– Veldig spent på fremtiden



Daglig leder i Kjus, sveitsiske Nico Serena, forteller til nettstedet Ispo at salget realiserer synergier innen flere områder, som finansavdelingen, IT og salg.

– Jeg er veldig spent på fremtiden nå, og ser frem til fremtidige dialoger med ny eier, sier Kjus.

Klesmerket Kjus er å finne i nesten 30 land og hadde 102 ansatte i fjor, ifølge golfsiden Golfbranschen.

I 2012 solgte Lasse Kjus rettighetene til merkevarenavnet Kjus til den sveitsiske klesprodusenten LK International for omkring 56 millioner kroner.

– Egentlig var jeg ikke så lysten på å selge merkevaren, men vi kom til et breaking point hvor det ble spørsmål om det var riktig at jeg skal sitte på merkevarenavnet og dermed verdien, eller at verdien skal ligge der verdiene skapes, i selskapet. Skulle vi satse videre sammen, måtte navnet være en del av selskapet, sa den tidligere alpinisten i 2012, som blant annet kan vise til 18 verdenscupseire og 16 medaljer i VM og OL.

– Jeg gleder meg til å jobbe med den nye eieren, sier Kjus selv.