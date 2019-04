Fredag ble det klart at 1.409 SAS-piloter går ut i streik.

Streiken kan bli svært dyr for selskapet. Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank mener overskuddet kan forsvinne på under to uker.

– Det vil bli veldig dyrt for SAS. Jeg forventer at det vil koste mellom 75 og 100 millioner svenske kroner om dagen, dersom alle SAS-fly parkeres på grunn av en slik streik, sier Pedersen til nyhetsbyrået Ritzau, via Børsen.dk.

– Jeg regner med at overskuddet i dette regnskapsåret kan bli på én milliard svenske kroner. Så det vil ikke ta mange streikedager før overskuddet er borte, sier Pedersen.

Dersom man legger analytikerens forutsetninger til grunn kan dermed overskuddet være spist opp på 10 til 14 dager.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT krever de svenske pilotene en lønnsøkning på 13 prosent, men SAS skal ha svart med en lønnsøkning på 2,3 prosent - noe pilotene blankt avviste.

Pilotene i SAS har ifølge flyselskapet selv en snittlønn på 93.000 svenske kroner før skatt, inkludert tillegg og diett,skriver Expressen.

Men dette bestrider leder i den svenske pilotforeningen.

– Snittlønnen kan helt enkelt ikke være så høy, sier Rawaz Nermany til avisen.

Gratis



SAS har i forkant av streiken åpnet for at passasjerene kan booke om billettene sine.

– Det er mange som sikkert kan føle en uro om flyet vil gå i fredag eller helgen. Derfor har vi åpnet muligheten for at de som har billett denne helgen, altså fredag til søndag, kan booke om til andre avganger og andre tidspunkt, selv om de ikke har en fleksibel billett. Selvsagt kostnadsfritt, sa informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS tirsdag.