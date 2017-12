Apple beklager å ha gjort telefonene tregere

Sist uke gikk Apple ut og erkjente at man med vilje har justert ned prosessorhastigheten på telefonene sine i tråd med at batteriene blir svakere med tiden.

I en uttalelse torsdag ber Apple om unnskyldning.

– Vi vet at noen av dere er skuffet. Vi beklager, skriver selskapet.

Tidligere har det kostet 79 dollar å bytte batteri på en iPhone hvor garantien har gått ut.

Apple sier at de nå kutter prisene for disse batteribyttene med 50 dollar i ett år fra og med slutten av januar. Dermed blir den nye prisen 29 dollar, ifølge MarketWatch.

De skal deretter lansere en ny programvare for telefonene tidlig i 2018 «med nye egenskaper som gir brukeren mer innsikt i batteriets helse, så de kan se selv hvis tilstanden påvirker telefonens hastighet».

Videre forklarer selskapet at det har vært flere misforståelser knyttet til saken.

– Først og fremst, vi har aldri - og vil aldri - gjøre noe med viten og vilje for å korte ned levetiden til et Apple-produkt, eller svekke brukeropplevelsen for at kunder skal oppgradere. Vårt mål har alltid vært å skape produkter som våre kunder elsker, og å produsere iPhoner som varer så lenge som mulig er en viktig del av det, skriver selskapet i meldingen.

Apple har blitt saksøkt av flere forbrukere etter innrømmelsen.

Torsdag faller aksjen 0,2 prosent i etterhandelen etter å ha vært 0,3 prosent opp ved Wall Streets stengetid.

Så langt i år er Apple-aksjen opp 47,7 prosent.