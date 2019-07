LOs sommerpatrulje slår alarm om Oslo-utesteder

LOs sommerpatrulje har avdekket at en rekke utesteder betaler servitørene sine langt under minstelønn. AUF mener at serveringsstedene som bryter regelverket bør fratas skjenkebevillingen, skriver Dagsavisen.

I juni økte minstelønnen til ansatte over 20 år som jobber i uteliv-, hotell- og restaurantbransjen fra 161 til 167,90 kroner.

LOs ungdomssekretær Sarah Gaulin avslører at nesten halve bransjen har ansatte som ikke får den lønnen de har krav på.

– Cirka 40 prosent av stedene vi har kontrollert i Oslo- og Akershus betaler ansatte under minstelønn. Den laveste timelønnen vi har avdekket er 158 kroner, forteller hun til avisen.

Hun sier videre at de fleste ikke har vært klar over at de har fått for lav lønn, men trodd at de har fått betalt det de skal ha.

I realiteten har de fått nesten 10 kroner for lite i timelønn.

Byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund (Ap) skriver til avisen at det ikke er mulighet for å inndra skjenkebevillingen, men at de vil følge opp tarifflønn gjennom veiledning, kontroller med Arbeidstilsynet og pågående Salutt-kurs.

Totalt har i overkant av 6.000 serveringssteder og hoteller fått besøk av LO-patruljen.

Siden 1985 har LO sendt ut 600 frivillige som skal undersøke arbeidsforholdene til tusenvis av unge landet rundt. I år har fokuset til sommerpatruljen vært på nettopp serveringsbransjen og bemanningsbransjen.

Den vanligste utfordringen for unge i arbeidslivet er mangelfull eller ikke-eksisterende arbeidskontrakt, ifølge LO.