Luftfartsverket i Kina bekrefter mandag morgen at de har bedt luftfartsdepartementet om å suspendere driften av flytypen 737 MAX 8.

80 fly, eller 20 prosent av alle Boeing 737 Max 8 som er levert, har tilhold i Kina.

Den kinesiske beslutningen om å midlertidig suspendere all trafikk med maskinen kommer etter flystyrten som kostet 157 liv i Etiopia søndag, den andre ulykken på et halvt år med denne typen maskin. I høst døde 189 etter en styrt i Indonesia.

Ulykkesselskapet Ethiopian Airlines har i tillegg uttalt at de setter sine øvrige Max 8-fly i bero, mens Cayman Airlines har gått ut med at deres to fly av typen skal i midlertidig opplag, i påvente av at det konkluderes på ulykkesårsak.



Norwegian flyr som vanlig



Norwegian har ifølge egen flåteoversikt 15 fly av typen.

– Alle våre 737 MAX 8-fly flyr som normalt. Vi er, som alltid, i tett dialog med Boeing og forholder oss til deres anbefalinger. Sikkerheten til våre passasjerer kommer alltid først, sier Norwegians flyvesjef Tomas Hesthammer i en uttalelse.

– Våre tanker går til alle de som er berørt av denne tragiske hendelsen, fortsetter han.

Norwegian vil foreløpig ikke komme med ytterligere uttalelser, opplyser de til E24.

Fiji Airways, BOC Aviation, Singapore Airlines er andre selskaper som har flytypen, og som har uttalt at de flyr som vanlig. Andre større selskaper har bestilt utgaver av flyet, men ennå ikke mottatt dem. Blant annet Korean Airlines og Virgin.

Boeing har foreløpig ikke kommentert saken, men har avlyst en flyfremvisning i Seattle mandag.



157 mennesker mistet livet da Ethiopian Airlines Flight ET 302 styrtet søndag.

Andre ulykke på et halvt år



Flystyrten i Etiopia søndag skjedde seks minutter etter at 737 MAX 8-maskinen tok av fra hovedstaden Addis Abeba med kurs for Nairobi. Flyet gikk ned nær byen Bishoftu, 50 kilometer sørøst for Addis Abeba.

Kina-stans Ifølge nettstedet Quarz er 20 prosent av alle 737 MAX 8-maskiner som er levert, solgt til kinesiske selskaper. Nå har altså luftfarts-myndighetene i landet beordret alle i bero, inntil videre. Ifølge Boeings nettsider, som nyhetsbyrået Bloomberg referer til, har blant annet flyselskapet China Southern Airlines 16 fly av typen Boeing 737 MAX 8, og at de har bestilt ytterligere 34. I tillegg har China Eastern Airlines 13, mens Air China har 14.

Alle de 149 passasjerene og besetningen på åtte mistet livet.

Ifølge flyselskapet meldte flygeren om problemer kort tid etter avgang og ba om å få returnere til flyplassen.

Hva ulykken søndag skyldes er ikke ennå kjent.



Dette er imidlertid andre gang på vel et halvt år at flytypen er involvert i en dødsulykke

29. oktober i fjor styret et slikt fly fra det indonesiske selskapet Lion Air i Javahavet utenfor Jakarta.

Samtlige 189 om bord omkom.

Var bare måneder gammelt



Flyet som styrtet søndag er den mest moderne versjonen av modellen, nemlig 737–8 MAX.

Det styrtede flyet var vel fem måneder gammelt.

Ethiopian Airlines fikk det levert såpass nylig som 15. november i fjor. De har i alt fem nye fly av denne type i sin flåte, melder nettstedet check-in.dk.

Ulykkesselskapet flyr også til Oslo. Seks ganger i uken har de en rute som går Adis Abeba-Stockholm-Oslo. Det er ifølge Check-in.dk en Boeing Dreamliner som betjener denne ruten.



To med norsk tilknytning



Røde Kors har bekreftet at deres ansatte Karoline Aadland er blant de savnede etter ulykken. Bergen-kvinnen jobbet med økonomimedarbeider i Røde Kors internasjonale avdeling.

Ifølge VG var også den Tromsø-baserte kenyanske kvinnen Julia Mwashi om bord . Hun var på vei hjem til Norge fra oppdrag for Norec da hun mistet livet i flystyrten.

19 av de 157 personene som omkom i flystyrten i Etiopia søndag, jobbet for FN, ifølge organisasjonens sikkerhetsdepartement.

Ulykken skjedde like før et stort internasjonalt klimamøte i Nairobi i Kenya, der FNs miljøorganisasjon UNEP holder til.

– Jeg er veldig lei meg etter nyheten om flystyrten i Etiopia som kostet livet til alle om bord. Min inderlige kondolanse går til familiene og kjære av ofrene, inkludert våre egne FN-ansatte, som omkom i denne tragedien, skriver FNs generalsekretær António Guterres på Twitter.

Ruten mellom Etiopias hovedstad Addis Abeba og Nairobi kalles ofte «FN-skyttelen» fordi den så ofte blir benyttet av FN-arbeidere.