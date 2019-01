Bank Norwegian vant rettssak om Google-søk

Bank Norwegian har ikke brutt markedsføringsloven. Det kommer frem av en dom fra Asker og Bærum tingrett.

Dagens Næringsliv var den første som omtalte dommen.

Ikano, Monobank og Komplett Bank tok Bank Norwegian til retten i november, etter at Bank Norwegian kjøpte opp konkurrentenes selskapsnavn som søkeord hos Google.

Grepet førte til at brukere fikk opp Bank Norwegian som øverste treff da de søkte på de andre bankene.

– Prinsipiell sak



– Dette er ikke en sak med en vinnere eller tapere, men en viktig prinsipiell avklaring som ikke har blitt behandlet i norske domstoler før. Vi er fornøyd med frifinnelsen og at retten konkluderer med at dette ikke er brudd på markedsføringsloven og god forretningsskikk. Samtidig har vi respekt for at våre konkurrenter ønsket en prinsipiell avklaring, sier Kai-Morten Terning i Bank Norwegian til E24.

Administrerende direktør Bent Gjendem i Monobank sier til E24 at de nå skal lese dommen, før de tar en avgjørelse på om de vil anke.

I dommen står det at Norwegians praksis «ikke utgjør en snylting i egentlig forstand og da heller ikke utnyttelse av andres goodwill».

Mot konkurranseutvalget



Saken har tidligere vært oppe i Næringslivets konkurranseutvalg, der utvalget enstemmig konkluderte med at Bank Norwegians bruk av konkurrentenes kjennetegn som søkeord hos Google er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, og viser til markedsføringsloven.

Tingretten var ikke enig med utvalget, men valgte likevel ikke å tilkjenne saksomkostninger.