Boligutvikleren BOB mener Bergen trenger 15.000 nye boliger de neste ti årene. Bydelsprosjektet skal romme 1500 boliger, og nabolaget skal være utformet på en måte som tilrettelegger for liv mellom husene og vandring langs de nye kanalene.

– Vi i BOB jobber for å revitalisere Bergen sentrum, samtidig som vi tar ansvar for bærekraftig byutvikling. Trenezia er et svar på alt dette, sier Ole Herbrand Kleppe, konserndirektør i BOB Eiendomsutvikling.

Kanalbyen, som har fått tilnavnet Trenezia, er ifølge Bygg.no designet av det verdensledende selskapet innen trearkitektur Waugh Thistleton Architects, som er basert i London.

– Med dette prosjektet lar vi folk og familier flytte tilbake til sentrum av byen, og sørger for å knytte den sammen gjennom et kulturelt nabolag, sier Kirsten Haggart fra Waugh Thistleton Architects. BOB samarbeider med BIR, BKK og Klimapartner Hordaland, ifølge pressemeldingen.

Utslippsfri, karbon-nøytral og bærekraftig

Den nye bydelen skal bygges i tre, og vil dekke i underkant av halvparten av vannflaten av Store Lungegårdsvann.

Ifølge pressemeldingen møter prosjektet FNs bærekraftsmål, og er utslippsfritt, karbon-nøytralt og bærekraftig.

Kleppe forteller at for å holde prosjektet karbon-nøytralt, skal blant annet fundamentet til bydelen ta i bruk avfall fra andre byggeprosjekter i nærområdet.

– I Bergensområdet planlegges det mange store veianlegg og infrastrukturprosjekter med overskudd av stein. Det er en stor utfordring å finne egnet bruk av all denne steinen. Så i stedet for å etablere sjødeponi i en av fjordene, kan det denne steinmassen brukes for å legge fundamentet i Store Lungegårdsvann hvor Trenezia skal bygges, sier Kleppe.

Ifølge Haggart kommer 10 prosent av verdens klimagasser fra konstruksjonsarbeid, og 64 prosent av dette igjen fra asfalt og sement.

Ved å bruke tre fra bærekraftige skoger som gjør tre til en fornybar kilde, vil BOB kutte utslippene betraktelig.

Kleppe legger til at ideen om å bygge en bydel i tre kom etter BOBs første prosjekt for tre år siden, og analyser viste at mengden CO₂ en kubikk med tre tar opp, gjør at prosjektet blir utslippsfritt.

– I 2015 bygget vi Treet, den gang verdens høyeste trehus. Prosjektet inneholder 2000 kubikk med trevirke. Vi vet at 1 kubikkmeter tre lagrer cirka 1 tonn CO₂, så Treet lagret dermed 2000 tonn med CO₂ i konstruksjonen. Da innså vi at man ved å bygge en hel bydel på denne måten, kunne gå i null på utslipp.

Politisk vilje

Dersom det er politisk vilje for prosjektet hevder BOB at de første beboerne kan flytte inn i 2026. Kleppe tror det finnes politisk vilje til å gjennomføre prosjektet, og mener det er et godt grep for å befolke Bergen sentrum.

– Vi har tro på at når debatten har lagt seg vil fornuften i prosjektet stå seg. Prosjektet åpner en mulighet for å nå kommunens målsetting for en diversifisert utbygging av Bergen sentrum, hvor alle grupper i samfunnet har anledning til å bo, sier Kleppe.

Han legger til at kanalbyen ikke bare vil gagne de som flytter dit, men være tilgjengelig for alle bergensere, og invitere dem til å ta i bruk vannflaten.

– Vår visjon er at Trenezia skal bli en perle hvor man skal kunne vandre fritt, langs havnepromenaden eller mellom husene. Den skal være tilgjengelig for alle.

Leder for komiteen for miljø og byutvikling i Bergen kommunes bystyre, Geir Steinar Dale (Ap), mener det er et spennende prosjekt, men uttrykker en viss skepsis.

– Det er absolutt et interessant prosjekt, spesielt hva angår fokuset på bærekraftige materialer og konstruksjon. Det vi er litt skeptiske til er plasseringen. Det gjøres allerede mye rundt og i Store Lungegårdsvann i forbindelse med utbyggingen av bybanen og bystranden, så spørsmålet er om det er riktig å skulle dekke en så stor del av vannet med bygninger, eller om kanalbyen kunne blitt plassert et annet sted, sier han.

– Hvilke andre områder er i så fall aktuelle?

– Det jobbes med prosjekter langs sjøen både på Laksevågsiden og ved Sandviken, som også er et sentrumsnært område, svarer Dale.

Idé-tyveri?

Det er ikke første gang planer om bygging på eller rundt Store Lungegårdsvann lanseres.

På lørdag meldte BA (+) at tidligere kommunalråd Jens Lorentzen (H) hevder BOB har tatt hans idé om en flytende bydel, som han lanserte allerede i 1987.

– Lorentzen har helt rett i at han så muligheten for en bydel på Store Lungegårdsvann allerede på 80-tallet, og at vi sånn sett har videreført og utviklet de tankene i prosjektet vi nå har presentert. Jeg oppfattet han som positiv til at noen igjen har sett potensialet som ligger i å bygge på vannet, sier Kleppe.