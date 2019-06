Amerikansk bildelingsgigant kjøper Nabobil.no for over 100 millioner

– Nabobil har gjort det utrolig bra med tanke på deres ressurser og størrelsen på det norske markedet, sier Getaround-sjefen Sam Zaid som er i Norge i forbindelse med oppkjøpet av Nabobil.no som ble gjennomført forrige fredag.

Kjøpssummen er på 12 millioner dollar, eller 101,7 millioner kroner etter dagens kurs.

Zaid møtte en av gründerne, Karl Munthe-Kaas, som også leder Kolonial.no tilbake i 2012, men det var største aksjonær og Strongpoint-topp Jacob Tveraabak, som gjennom en tidligere kollega fikk en introduksjon til selskapet for et og et halvt år siden.

I august 2018 kom Getaround til Norge for å besøke selskapet, og da begynte prosessen som til slutt endte med et oppkjøp.

Det amerikanske selskapet er midt i et oppkjøpsraid, og betalte 300 millioner dollar (2,5 mrd. kroner) for Europas største bildelingstjeneste, Drivy.

– Når det største bildelingsselskapet i USA og Europa slår seg sammen, og vi får være en del av det, så kunne vi ikke gå glipp av den sjansen, sier Nabobil-sjef Even Heggernes.

Nordisk ekspansjon

Det er ikke bare grunnet Nabobils fotfeste i Norge at selskapet er interessante for Getaround.

Det amerikanske selskapet har europeiske ambisjoner etter å ha fått investoren Softbank på eiersiden og en kapitalinnsprøytning på 300 millioner dollar (2,5 mrd. kroner)

Zaid har snakket med flere bildelingsselskaper i Norden, men valget falt til slutt på det norske selskapet.

– Nabobil har kommet lenger enn konkurrentene i Sverige og Danmark, sier Zaid som sier ikke vil røpe om det kommer flere oppkjøpsnyheter fra selskapet fremover.

Man har heller ikke datofestet når Nabobil, som med tiden skal bytte navn til Getaround, tar steget ut i Norden.

– Ambisjonene for å ekspandere er der, og viljen for å investere for å få det til også, sier Zaid.

De siste årene har det blitt flere bildelingskonkurrenter i Norge, deriblant Møller-konsernets Hyre og Vy sin bybil, men en av Nabobil-gründerne og teknologisjef, Christian Hager, avviser at det er den økte konkurransen som presset frem oppkjøpet.

– Vi tenkte aldri på Nabobil som et lokalt selskap, planen var alltid å gå på utsiden av Norge. Vi har gått og ventet på muligheten, sier Hager.



– Hva tenker du om at nok en norsk oppstartsbedrift forsvinner til utlandet?



– Jeg forstår spørsmålet, men føler at vi sikrer det som har blitt skapt til nå med dette partnerskapet, og de norske gründerne og ansatte vil fortsette å jobbe med dette.



I Norge er Nabobil den desidert største aktøren med tilstedeværelse i 200 kommuner og 90 norske byer, men Oslo er desidert størst med 65 prosent av leieforholdene som gjennomføres på plattformen.

Kolonial-sjefen storeier

Bildeling i Norge Det er en hel rekke selskaper som driver med bildeling i Norge, her er de største: Bilkollektivet



Nabobil



Hyre (Møller Mobility Group)



Vy via danske Green Mobility



Hertz bilpool



Zipcar (Avis)



Gomore



Selskapet ble startet av tre gründere tilbake i 2015, deriblanl Kolonial-sjef Karl Munthe-Kaas og Strongpoint-topp Jacob Tveraabak som også er de to største aksjonærene i selskapet med over 31 prosent av aksjene i Nabobil, og Christian Persson Hager.

Alle aksjonærer får oppgjøret betalt kontanter eller i Getaround-aksjer, og grunnleggerne har bestemt seg for og også få Getaround-aksjer. Flere har også fått muligheten til å reinvestere og kjøpe seg opp i det amerikanske selskapet.

– Dette er beste mulige utfall for selskapet, og aksjonærene har kommet veldig godt ut av dette, sier Karl Munthe-Kaas som har reinvestert «et par millioner» av gevinsten i Getaround på rundt 15 millioner kroner.

Også største Tveraabak har investert deler av gevinsten på rundt 17 millioner kroner.

– Det er emosjonelt å selge babyen sin, men dette er det beste som kunne skjedd. Getaround var inspirasjonen vår, så det føles som sirkelen er lukket nå, sier Tveraabak.

Flere nøkkelløse biler

Til sammen har Nabobil, som ble startet i 2015, rundt 180.000 registrerte brukere som deler på 7.000 aktive biler.

Selskapet opplyser at de har betalt ut 130 millioner kroner til utleierne siden oppstarten.

Til sammenligning har Drivy og Getaround rundt fem millioner brukere.

Den største forskjellen og investeringen fremover vil bli å få flere biler nøkkelløse, det vil si at man kan leie bil kun via selskapet app, ettersom disse bilene leies ut fem ganger oftere enn de som ikke er nøkkelløse.

I dag er kun tre prosent av bilene på plattformen nøkkelløse, men det tallet skal mangedobles, lover Nabobil-sjefen.