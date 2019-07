Kjøpte bil «fri for heftelser» – ble tvunget til å gi den fra seg under to år senere

Nikolaysen kjøpte i 2017 en SUV fra bruktbilforhandleren IR Auto på Grorud i Oslo. De leverte inn sin gamle bil, som de fikk 40.000 for, og la samtidig 160.000 kroner på bordet.

I halvannet år var Nikolaysen fornøyde kunder. Men så en dag fikk de brev i posten fra inkassoselskapet Lindorff. Der sto det skrevet at Santander Consumer Bank krevde IR Auto for 168.000 kroner.

Det viste seg da at bilforhandleren hadde tatt opp salgspant i bilen like før de solgte den – stikk i strid med opplysningene som bilkjøperne hadde fått.

Og etter en stund hadde altså IR Auto sluttet å betale avdragene på lånet.

Det hele endte med at Ove og Kristin Nikolaysen ble nødt til å levere inn bilen til Namsmannen. De står nå uten bil og uten kompensasjon.

– Dette er blitt en uholdbar situasjon. Jeg har ikke bil, noe jeg er avhengig av, og har i tillegg lidd et økonomisk tap, sier Ove Nikolaysen.

Flere i samme båt

De to er ikke alene. Ifølge Brønnøysundregistrene har IR Auto tatt pant i over 20 biler gjennom enten Santander Consumer Bank eller Gjensidige Bank.

Det er i seg selv helt uproblematisk om lånet blir gjort opp ved salg av bilen. Skjer ikke det, kan man få situasjoner som den Nikolaysen har opplevd, der de har betalt for både bil, pluss nedbetaling av lån på nevnte bil – uten å sitte igjen med noen bil selv.

Mange av kjøretøyene IR Auto har tatt pant i, eies fremdeles av bilforhandleren, men E24 har kommet i kontakt med fire andre kunder.

Tre av dem visste ikke at det var registrert heftelser på bilen de eier, men én forteller at han er blitt klar over det på samme måte som Nikolaysen-paret ble.

Han har nylig fått brev om at Santander krever innløsing av pantet, men lever fremdeles i håp om at saken vil kunne løse seg før han lider samme skjebne.

Feilaktig informasjon

Ove og Kristin Nikolaysen sjekket ikke selv om det var registrert heftelser da de kjøpte bilen. De ble imidlertid opplyst om at det ikke skulle være det.

På et dokument med tittel «Salgs- og leveringsvilkår» står det skrevet at «Bilen selges fri for heftelser».

Faksimile fra kjøpsdokument – der står det at bilen er uten heftelser.

– Det er naturlig å sjekke selv at det ikke er heftelser registrert hvis man kjøper bil fra en privatperson, men det er noe annet når salget skjer gjennom en forhandler, sier Kristin Nikolaysen.

E24 har vært i kontakt med selgeren av bilen. Han forteller at han var kjent med at IR Auto finansierte flere biler ved å ta pant i dem, men ikke hvilke det gjaldt.

– Vanligvis er ikke slik finansiering noe problem, men her er det åpenbart ikke blitt gjort økonomisk ryddig, sier han.

Selgeren er ikke lenger ansatt hos IR Auto.

IR Auto unngår å svare

E24 har ved gjentatte anledninger forsøkt å få et intervju med IR Auto, men daglig leder Imran Rashid har ikke overholdt intervjuavtale og tar ikke telefonen.

På e-post skriver han det følgende:

– Det stemmer at det har vært glipp i dokumentasjonen på tre av totalt flere hundre biler. Dette er selvsagt ikke greit og vi forstår kundenes frustrasjon. Glippen er vårt ansvar og vi skal sørge for å rette opp i dette.

Han har ikke svart på spørsmål om hvordan en «glipp i dokumentasjonen» kan føre til at en kunde må gi fra seg bilen, hvorfor de ikke betaler til kreditor, om andre kunder burde være bekymret for at de vil miste bilen sin og hva han legger i å rette opp i situasjonen.

Dystre advokat-svar

Ekteparet står nå rådville tilbake. Advokater de har snakket med har ikke gitt dem særlig positive tilbakemeldinger om sjansene deres til å få dekning for tapet.

NAF-advokat Jens Christian Riege forklarer:

– Hvis forhandler har gitt et løfte og en forpliktelse om at bilen selges fri for heftelser, må man kunne forholde seg til det. Hvis det da er tatt pant i bilen, vil det være kontraktbrudd og man vil kunne danne krav mot forhandleren, sier han.

Men det er sjelden så enkelt, legger advokaten til.

For det første er heftelsen fortsatt gyldig selv om selger ikke følger opp sine forpliktelser overfor kjøper.

Santander og Gjensidige har altså rett på pengene sine. At forhandler gir uriktig informasjon endrer ikke det at kreditorer kan gjøre krav basert på heftelsen gjeldende.

Videre er ofte problemet i lignende saker at grunnen til at man er kommet i en slik situasjon er at økonomien hos selger ikke er spesielt bra, forteller NAF-advokaten.

– Man kan og bør fremme krav mot selger, rettslig sett er dette enkelt, og har selger midler vil man kunne få dekket sitt krav. Problemet er at dersom selgerfirmaet går nedenom og hjem, vil det erfaringsmessig ikke være så mye å hente i et eventuelt konkursbo. Det kan bli en tung kamp å forfølge, sier Riege.

– Rettsløs og maktesløs

Det har blitt mange telefoner og en del søvnløse netter de siste månedene, forteller Nikolaysen-paret, som bor i Ytre Enebakk.

– Det er helt sykt hvor mye tid jeg har brukt på dette. Jeg føler meg rettsløs og maktesløs i denne saken, og opplever at jeg er blitt utsatt for svindel, sier Ove Nikolaysen.

Han forteller at han ville vært klar for å gå til sak om han hadde fått bedre signaler om egne vinnersjanser.

– Men skal vi bruke 100.000 i advokattjenester på noe det ikke er sikkert vi vinner frem med? Så lenge firmaet ikke har penger og ikke vil betale noe, så er det kjeltringenes makt, sier Kristin Nikolaysen.