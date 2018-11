Kryptomillionærene har blitt synlige i årets skattelister ettersom mange har realisert stor fortjeneste fra investering i kryptovaluta.

Sturle Sunde, som gjennom Bitmynt.no har hjulpet nordmenn å veksle kroner til bitcoin i en årrekke, har også kjempet en innbitt kamp mot Nordea for å få lov til å opprette bankkonto så han kan opprette et aksjeselskap.

I 2017 sto Sunde, som driver med bitcoin på fulltid, oppført med en ligningsinntekt på 8,0 millioner kroner og en formue på 13,1 millioner kroner.

– Jeg tapte egentlig penger i fjor, jeg klarte ikke å kjøpe inn nok bitcoin. Så skattelistene er for min del bare papirinntekter. Jeg har ikke tatt ut så mye i lønn, bare til at jeg skal klare å betale regningene, sier Sunde.



I 2016 hadde Sunde en ligningsinntekt på 705.199 kroner, noe som betyr at bitcoinveksleren har sett en inntektsøkning på 1.043 prosent.

Formuen i 2016 var på 442.356 kroner.

– Jeg måtte også selge unna en del bitcoin for å betale skatt, sier han.

Stabilt kjøp og salg

Sunde er klar på at mange av kundene hans har tjent mer på bitcoin enn han selv har, og sier skattelistene hadde sett annerledes ut om man ikke måtte kjøre alle transaksjonene gjennom egen konto, og heller kunne bruke et aksjeselskap.

Mannen med fingeren på den norske bitcoin-pulsen sier kjøp og salg er rimelig stabilt i likhet med bitcoin-prisen, som har holdt seg rundt 6.000 dollar i mange måneder nå.

– Det var ikke som i vinter. I januar, februar og mars var det voldsomt mange som solgte seg ut, og det med god grunn, sier han.

Fra desember 2017 har bitcoin-prisen gått fra over 20.000 til rundt 6.000 dollar i begynnelsen av november.

En nylig oppdatert undersøkelse viser at til tross for at bitcoin-prisen er mer enn halvert siden i vinter, eier fremdeles 200.000 nordmenn kryptovaluta.

– Det er veldig interessant at det ser ut som folk sitter stille i båten til tross for det store prisfallet som har vært siden i vinter, uttalte Torbjørn Bull Jensen, daglig leder i Arcane Crypto.

Kjemper fremdeles

En ny hvitvaskingslov er på trappene, og Sunde sier han har mer tro på at den løser hans bankproblemer før ankesaken han fører mot Nordea kommer opp neste desember.

Finanstilsynet mener kryptobørser og vekslere av virtuell valuta bør bli omfattet av hvitvaskingsloven i en ny forskrift.

Tilsynet har anbefalt Finansdepartementet at forskriften trer i kraft i høst, sammen med den nye hvitvaskingsloven som ble vedtatt av Stortinget den 22. mai.

– Jeg har tro på at Finanstilsynet ser til at bankene følger den nye hvitvaskingsloven slik at jeg kan opprette konto, men det går veldig sakte. Det går også veldig sakte med rettssaken, så jeg tror og håper Finanstilsynet fikser dette før ankesaken kommer opp.

Det har også blitt diskutert om bitcoin-vekslere og andre kryptoselskaper bør underlegges registrerings- og tilsynsordninger, men dette mener Finanstilsynet man burde vente med, noe politiet er uenig i, og mener er uheldig.