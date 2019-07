I en fersk oppdatering skriver Bitcoins Norge at de ikke kommer til å sitte igjen med noe kryptovaluta etter at kundenes verdier er utbetalt, heter det i en Facebook-post.

De skal altså tømme selskapet helt - og gi verdiene til kundene, opplyser daglig leder Ole André Torjussen i en melding onsdag kveld.

Selskapet forventer å starte utbetalingene fra og med neste uke, og legger til at all ytterligere informasjon vil bli formidlet på Facebook eller epost, da de ikke har tilgang til serveren til sine nettsider.

«Går gjennom alle kontoer»

Videre opplyser Bitcoins Norge at de fortsetter arbeidet med sikringen av kundenes verdier.

– Vi går nå gjennom alle kunders kontoer for å få oversikt over situasjonen, skriver selskapet.

Mandag kveld opplyste Bitcoins Norge at all handel ble stanset umiddelbart, og at tilgjengelig kryptovaluta ville bli tvangssolgt - dette som følge av at deres leverandør var blitt utsatt for et hackerangrep.

Kunder vil få utbetalt verdi basert på beholdningen de hadde på kryptobørsen per 1 mai.

Det har fått flere kunder til å rase - verdien på bitcoin har nær doblet seg siden 1. mai. Den gang kostet en bitcoin 5.388 dollar, mot dagens kurs på 12. 432 dollar.

Kryptovaluta til 4,28 mill. forsvant

I går bekreftet Bitcoins Norges teknologileverandør Alphapoint til E24 at de har vært utsatt for et dataangrep. De ville ikke si noe om detaljene, som hvordan nordmennene var blitt rammet.

Torjussen i den norske kryptobørsen har imidlertid tallfestet det - og skrevet på Facebook at det i angrepene forsvant kryptovaluta verdt 4,28 millioner kroner.

– Dette beløpet utgjør kun en liten andel av den totale beholdningen til Bitcoins Norges kunder, har selskapet tidligere uttalt.