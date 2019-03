Turoperatøren TUI AG advarte fredag sine investorer om at de kan få en smell på 200 millioner euro, tilsvarende 1,9 milliarder kroner, i 2019 på grunn av problemene med Boeing 737 Max-flyene.

Det skriver Reuters.

Flytypen ble satt på bakken verden over etter Ethiopian-styrten i starten av mars, og TUI sier kostnadsmellen kommer som følge av behovet for innleie av erstatningsfly.

Selskapet skriver at de venter at flyene først kan ta av i midten av juli. TUI har 15 Max-fly i flåten - og har bestilt ytterligere åtte 737 Max-maskiner.

Gruppen sier de nå venter at underliggende inntekter før skatter og avskrivninger faller med 17 prosent.

Fra før hadde de ventet flat utvikling sammenlignet med 2018.

TUI-aksjen faller over ni prosent på børsen.

Smell for Southwest

Tidligere denne uken varslet amerikanske Southwest Airlines at Max-problemene vil gjøre kraftig innhugg i omsetningen.

Flyselskapet, som er et av verdens største lavprisselskaper, venter totalt 9.400 kanselleringer i perioden fra midten av februar og ut mars.

Boeing 737 Max-flyene utgjør 2.800 av kanselleringene. De resterende er relatert til andre forhold, blant annet dårligere enn ventet vær, ifølge MarketWatch.

Southwest Airlines kutter utsiktene for kapasitetsvekst til 1,0 prosent i første kvartal fra 3,5–4,0 prosent, mens inntekter per tilgjengelig setemile (RASM) nå ventes å øke 2–3 prosent mot tidligere 3–4 prosent.

Selskapet ser også ytterligere 150 millioner dollar i tapte inntekter i første kvartal etter at det i februar meldte om et inntektstap på 60 millioner dollar knyttet til nedstengningen av offentlig sektor i USA.

Southwest mener for øvrig at det er for vanskelig å si noe om effekten av Max-flyene utover første kvartal, skriver MarketWatch.