Bjørn Kjos: – Hadde gode møter med Boeing om Max-problemene

Norwegian-sjef Bjørn Kjos skriver på Twitter at selskapet har hatt gode møter med flyprodusenten Boeing i dag.

– Vi diskuterte at Max-flyene er satt på bakken, og hvordan vi kan komme oss igjennom denne vanskelige situasjonen, skriver Kjos.

Mandag fortalte Kjos at han var på vei til Seattle i USA for å møte flyprodusenten.

Norwegian har 18 Boeing 737 Max 8-fly, som for tiden står på bakken. Årsaken er et flyforbud som inntraff etter det var to ulykker på fem måneder der flytypen var involvert.

Norwegian har også bestilt 92 Max-fly som de ikke ennå har mottatt. Planen var at de skulle få 16 i 2019, 12 i 2020 og 64 fra 2021 og utover.

(saken fortsetter under meldingen)

Hentet tre milliarder

Norwegian hentet nylig tre milliarder kroner i en emisjon, etter at selskapet slet med finansene.

Nå har flystyrtene med 737 Max 8 i Indonesia og Etiopia satt hele flåten av denne flytypen på bakken globalt.

Det er uheldig for Norwegian, som dermed får en stor jobb med å endre planer og forsøke å erstatte flyene som er på bakken.

– Selvsagt går det inn på meg. Jeg liker ikke at fly blir satt på bakken, enten det er Dreamlinere eller MAX-er, sa Kjos i et intervju med E24 og VG i mars.

– Vi liker ikke i det hele tatt at det er ting det stilles spørsmål ved når det gjelder sikkerhet. Vi har og skal ha 100 prosent safety, ikke 99, sa Norwegian-sjefen.

Vil at Boeing betaler

I forrige måned sa Norwegian-sjefen at selskapet leier inn fly for å sikre at passasjerene kommer dit de skal.

– Forskjellen er kanskje bare at noen vil måtte fly Boeing 787-fly, altså Dreamlinere, sa Kjos.

Norwegian har hele tiden sagt at Boeing må dekke regningen for at flyene står på bakken.

– Vi kommer til å sende hele regningen til Boeing. Norwegian skal ikke ha noen økonomisk belastning for at et helt nytt fly ikke kan brukes i trafikk, sa kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til E24 i midten av mars.

