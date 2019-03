Boeing-test: 40 sekunder på å reagere ved feil

Boeing har kjørt tester i simulator for å gjenskape det som er den antatte feilen som har forårsaket ulykken til Lion Air med Boeing 737 Max-8, skriver New York Times tirsdag.

Tidlige analyser peker på at det var likheter mellom den ulykken, og ulykken der et fly fra Ethiopian Airlines styrtet tidligere i mars.

I simulatoren oppdaget testpilotene at de bare hadde 40 sekunder å reagerer på hvis de skulle klare å unngå en ulykke.

Det er tiden man har tilgjengelig hvis man skal overstyre de automatiske systemene som har senket nesen på flyet, for å hindre at man mister fremdrift.

Ifølge kildene til den amerikanske storavisen hadde pilotene bare 40 sekunder å reagere på hvis de skulle unngå at flyet stupte ukontrollerbart mot bakken.

Visste ikke om systemet



Det automatiserte systemet, som kalles MCAS, kan overstyres ved å trykke på en enkelt knapp, men i Lion Air-ulykken vet man at piloten brukte de siste øyeblikkene for krasjen til å bla gjennom en manual for å finne ut hva som skjedde.

For å slå hele systemet av må det trykkes på ytterligere to knapper, skriver avisen.

Problemet med Lion Air-ulykken var at pilotene ikke visste om systemet.

Alle flyene av denne typen er nå satt på bakken, og Boeing jobber for å utvikle, teste og implementere en ordning på utfordringen, før det blir godkjent av luftfartsmyndigheter, og flyene kan tas i bruk igjen.

Blant annet har Norwegian 18 fly av denne typen, som de nå ikke kan bruke.

En talsmann for Boeing sier til avisen at de eksisterende prosedyrene for 737 Max beskriver hvordan man skal håndtere problemet.

Han la til at Boeing har sendt ut melding til piloter som flyr fly av denne typen, der de poengterer ytterligere hvordan man skal håndtere utfordringen.