– Dersom flyene blir godkjent etter at de siste sikkerhetsanalysene for 737 Max-flyene og spesielt MCAS-systemet legges frem, er det stor sannsynlighet for at de amerikanske luftfartsmyndighetene (FAA) vil informere andre luftfartstilsyn om at de er klare for å gi grønt lys, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til E24.

Flyene ble satt på bakken etter to flystyrter, der en rapport viste at samme systemfeil rammet begge flyene, ifølge The Wall Street Journal.

Det avgjørende møtet mellom FAA og luftfartstilsyn fra hele verden skal avholdes 23. mai. Der skal det presenteres en ferdigstilt sikkerhetsanalyse i håp om å fremme internasjonal enighet, skriver avisen Seattle Times.

– Dersom det blir konsensus om at dette kan bli godkjent vil det skje ganske raskt etter dette møtet, allerede i begynnelsen av juni, sier Elnæs.

MCAS er en forkortelse for Maneuvering Characteristics Augmentation System, et datasystem som skal kompensere for nye og større motorer på Boeings Max-fly.

Det vil i så fall også være godt nytt for det norske flyselskapet Norwegian, som har 18 Max-fly og etter planen skulle ha mottatt ytterligere 16 Max-fly i år.

Norwegian har beregnet at det vil koste selskapet en halv milliard kroner at Max-flyene står på bakken.

Gode nyheter

Med mindre nye problemer som oppdages, ventes FAA å informere de utenlandske luftfartstilsynene at de er i en «posisjon til å gi klargjøre de for flyging i nær tid etter møtet»», sa en kilde med kjennskap til saken til avisen.

– Det er i så fall gode nyheter for Norwegian og de andre flyselskapene som har MAX på bakken, forklarer Elnæs.

– Det vil selvfølgelig også ta noe tid for Norwegian og de andre flyselskapene å gjennomgå treningsprogrammet for pilotene innen 737 Max kan settes inn i ordinær drift igjen.

Bevisbyrden på FAA og Boeing

Steve Udvar-Hazy, administrerende direktør i Air Lease har uttalt til Seattle Times at han i samtale med Kevin McAllister i Boeing har sagt at de har satt datoer som mål, men at de ikke har fastsatt noe enda. For å få den internasjonale godkjenningen må FAA klare å overbevise luftfartsmyndighetene om at de har gjort alt som trengs for å sikre flyenes sikkerhet.

– Det er tøft, byrden vil være på FAA og Boeing. De må innen 23. mai klare å bevise at de har alt under kontroll, sa Udvar-Hazy.

FAA-godkjenningen vil bekrefte at programvaren Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) nå er trygg. Det ble tidligere denne måneden annonsert at Boeing skulle rulle ut den nye programvaren som vil legge sterke begrensninger på hvor mye MCAS-systemet kan gripe inn.