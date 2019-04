– De siste tre ukene har vi hatt mellom 50 og 75 nye saker fra norske passasjerer hver dag. Disse sakene gjelder i snitt for i overkant av tre personer og jeg vil anslå at omtrent 15–20 prosent av dem har å gjøre med Max 8-problemene, sier direktør Johan Fugmann, direktør i Flyforsinkelse.dk som også har domenet Flyforsinkelser.no.

Hans selskap, og aktørene han konkurrerer med, livnærer seg på hvor forvirrende og vanskelig forbrukere synes det er å vite hva de har rett på av kompensasjon – og å søke om det. De tar selv en betydelig andel av godtgjørelsen hvis den blir innvilget.

Fugmann forteller at kilden til Max-problemene, altså en fabrikkfeil hos Boeing, i utgangspunktet sørger for at flyselskapene ikke er erstatningspliktige fordi kanselleringen eller forsinkelsen skyldes en «ekstraordinær» hendelse som EU-reglene sier.

Men det finnes et men. Et men som gjør at Fugmann anslår at omtrent halvparten av alle som henvender seg til dem, har krav på kompensasjon.

Kun avslag hittil

– Flyselskapet som påvirkes er forpliktet til å gjøre det de kan for å få passasjeren frem så fort som mulig. Om det er raskere å flytte dem over til et annet flyselskap enn det er å flytte dem til en egen alternativ flyging, må de gjøre dette – kostnadene til tross, sier Fugmann.

Norwegian om kompensasjonskrav: «Forbrukerrådet og andre forbrukerorganisasjoner sier som oss at dette en ekstraordinær situasjon. Vi følger alltid EUs regelverk for passasjerrettigheter og vår viktigste prioritet har vært og vil fortsatt være å ivareta kundene på best mulig måte. Flyginger blir slått sammen, flyflåten blir omdisponert, kunder blir booket om til andre avganger og vi leier dessuten inn ekstrafly.»

– Når vi da studerer lange forsinkelser, gjerne 12 timer, det er ikke uvanlig, så kan det hende vi ser at det fantes raskere alternativer. Da vil vi fremme krav.

Flyforsinkelse-sjefen forteller at de fremdeles ser mange innstillinger og lange forsinkelser, om enn noe redusert sammenlignet med de første dagene.

– Det er overraskende at trykket holdes oppe, for det er ikke noe nytt og flyselskapene burde være i stand til å forutse problemene nå. Det gjør at vi også ser på åtte og kanskje seks timer lange forsinkelser som den nye grensen for hva som er tålelig, mot 12 som vi sa i starten.

Det tar noen uker å få tilbakemelding på et kompensasjonskrav, så de første svarene har begynt å tikke inn først nå, sier Flugmann.

– De få svarene vi har fått fra Norwegian har alle vært avslag. Vi forventer å ta dem videre til forliksrådet. Det er ganske normalt at vi har en del saker i retten og vi vinner de aller fleste. I Norge er andelen omtrent 97 prosent.

Vurderer tidkrevende Boeing-krav

Det er altså langt fra alle som har krav på kompensasjon ifølge EUs regler.

Men Flyforsinkelse ser nå på muligheten for å sende krav, på vegne av denne andre halvdelen, til selve roten av problemet. Nemlig Boeing selv.

DIREKTØR: Johan Fugmann i Flyforsinkelse.dk.

Slik Bjørn Kjos også har ment at er rimelig.

– Når årsaken til kanselleringen eller forsinkelsen er noe som påvirker en rekke fly er hovedregelen at flyselskapet ikke må betale. Men føles det noe annerledes for passasjerene om problemet kun rammer dem? Jeg tror ikke det og mener det er feil at kunden da ikke får kompensasjon. Så hvem skal betale? Vi synes det er rett og rimelig at det i dette tilfellet blir produsenten, Boeing, sier Fugmann.

– Vi jobber nå med advokatene våre med dette. De synes å være positive om sjansene våre, men spørsmålet blir hvordan vi skal tilnærme oss saken. Det blir ikke spesielt enkelt. Vi må sannsynligvis fremme kravet i USA, og vil da forsøke med ett krav i første omgang. Det vil nok ta tid, sikkert over et år, men som den markedsledende aktøren i Skandinavia føler vi det er vår plikt å gjøre et forsøk.

Mindre offensive konkurrenter

E24 har tatt kontakt med Flyhjelp.no (den norske varianten av Flyhjælp.dk) og Airhelp.com i tillegg til Flyforsinkelser.no.

Flyhjelp forteller om en markant økning i antall henvendelser: I de 20 dagene som fulgte etter at Max-flyene ble satt på bakken (12. mars), sendte 118 Norwegian-kunder inn krav via dem – mot 18 kunder i 20-dagers perioden før.

Men både Flyhjelp og Airhelp er mindre offensive i sin virksomhet og forteller at kunder rammet av Max-8 trøbbel, som henvender seg til dem, får beskjed om at de ikke har rett på kompensasjon.

Begge legger til at passasjerer kan ha krav på tilbakebetaling av eventuelle ekstrautgifter grunnet akutte omstendigheter, men at dette er noe som tas direkte med flyselskapet.