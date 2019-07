I Nydalen i Oslo ble en leilighet på 14 kvadratmeter solgt for 2,2 millioner kroner inkludert fellesgjeld. Salgssummen havnet på 1,45 millioner kroner, pluss 750.000 i fellesgjeld.

– Jeg syns det er helt utrolig at vi fikk en så god pris på den leiligheten. Det var to i budrunden som åpenbart var veldig interessert, sier eiendomsmeglerfullmektig, Kasper Hillås i Nordvik, til E24.

Han forteller videre at det er en populær beliggenhet, nær BI, og at det ofte er studenter som kjøper denne typen boliger ettersom det er det de har råd til.

Fornøyd selger

Selger Martine Teien er også svært fornøyd med utfallet.

– Jeg kjøpte boligen for drøyt ett år siden for å komme nærmere venner og jobb. Å bo på 14 kvadratmeter er helt uproblematisk med smarte løsninger, en nydelig takterrasse og romslig bod i kjelleren, sier hun.

Megleren forteller at bakgrunnen for prisantydningen var av hensyn til hva som var solgt i borettslaget tidligere, og at det var viktig å gå ut med en pris som selger var villig til å selge for.

– Jeg fortalte min selger at prisantydning absolutt var realistisk å oppnå ettersom boligen var godt vedlikeholdt og hadde en god intern beliggenhet, og at det var min jobb å få et bud over prisantydning. Noe jeg virkelig fikk til denne gangen, sier Hillås.

Uten ovn

Leiligheten har bad, kjøkkenkrok og oppholdsrom. I tillegg medfølger en kjellerbod på omtrent 2,5 kvadratmeter.



Kjøkkenet har dog noe begrensede muligheter:



– Jeg har ikke solgt en bolig tidligere uten både ovn og oppvaskmaskin, selger pleier ofte å ha en av delene. Jeg tenker uansett at det ikke er så farlig om leiligheten ikke har ovn eller oppvaskmaskin når den er på den størrelsen. Det finnes flere muligheter til å ta oppvasken for hånd, og lage mat som ikke krever stekeovn, sier megleren.

KJØKKENKROKEN: Avbildet er kjøkkenkroken, med mikrobølgeovnen og benkekjøleskapet.

De månedlige felleskostnadene inkluderer blant annet varmtvann, kabel-tv, kommunale avgifter og ligger på 4.895 kroner i måneden.



10 interessenter MEGLER: Kasper Hillås ved Nordvik Grünerløkka sto for salget. Megleren forteller videre at det var 10 interessenter, og to budgivere. – For meg virket det som om begge budgiverne hadde bestemt seg for at de skulle ha leiligheten. Det endte til slutt med at den ene nådde sitt tak, den andre la på noen siste kroner, og da var boligen solgt. Han legger også til at det er andre gang på to måneder at han setter prisrekord i borettslaget han selger i, og mener at det viser at betalingsvilligheten er til stede hos dagens boligkjøpere dersom man finner boligen man er på utkikk etter.

3-i-1 løsning

Stuen fungerer som både sofa, kontor og soverom. Den tidligere eieren brukte en sovesofa, og et utslagsbord som både spisebord og kontorpult.

SOVESOFA: Her er rommet avbildet som soverom med utslått seng.

Med leiligheten i 5. etasje følger også tilgang til en felles takterrasse, og en fransk balkong.

UTSIKT: Avbildet her er takterrassen beboere i borettslaget har tilgang til.