Forbrukerrådet opplever stor pågang fra utleier: Mange betaler ikke hele husleien

– Se husrommet før man leier det, eller send noen du stoler på for å se den. Det er dessverre mange som leier et rom usett. Særlig lukt er noe man ikke kan se på et bilde.

Les husleieavtalen. Sjekk hvordan du sier opp, hva den dekker, om du har noen forpliktelser som snømåking og ordensregler for boligen.

Ikke betal depositum til utleier, men sett det inn på depositumskonto i ditt navn.

Fotografer skader på boligen med utleier ved inn- og utflytting.

Ikke ta på deg ansvar for andre hvis du flytter inn i et kollektiv. Be om at hver enkelt skal ha egen kontrakt med utleier.

Betal husleien innen fristen.