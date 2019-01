Hedgefondforvalter kjøper tidenes dyreste leilighet i USA

Milliardær og hedgefondforvalter Kenneth Griffin er virkelig på husjakt for tiden, og nå har han slått til igjen, melder The Wall Street Journal.

Griffin har kjøpt en leilighet i luksuskomplekset 220 Central Park South, som er under utvikling i New York. Adressen ligger sentralt i området Midtown Manhattan.

Prislappen endte på 238 millioner dollar, tilsvarende over 2 milliarder kroner. Med den prislappen er leiligheten den dyreste boligen som noen gang er solgt i USA, ifølge avisen.

Trenger et sted å bo



En talskvinne for Griffin bekrefter kjøpet. Hun forteller at hedgefondet Citadel, som han driver, har skaffet seg kontorer i New York og at Griffin derfor ville ha et sted å oppholde seg når han var i byen.

Penthouseleiligheten Griffin har kjøpt er på rundt 2.200 kvadratmeter og blir ifølge kilder levert helt uten inventar.

Entreprenørselskapet Vornado Realty Trust forventer å tjene omkring én milliard dollar på leilighetsbygget på 70 etasjer. Når det hele snart står ferdig vil bygget inneholde 116 leiligheter.

Andre milliardkjøp på kort tid



Så sent som mandag ble det kjent at samme mann hadde kjøpt Storbritannias dyreste eiendom på 8 år.

Griffin betalte til sammen 122 millioner dollar, tilsvarende én milliard kroner, for den 200 år gamle boligen «3 Carlton Gardens» i London. Prisantydningen på denne boligen har ligget på 161 millioner dollar, eller 1,38 milliarder kroner, de siste to årene, ifølge Financial Times.

– Det er en unik mulighet til å eie et hjem i London, uttalte Griffins talsperson Julie Andreeff Jensen, i forbindelse med kjøpet ifølge Financial Times.

Til sammen har de to boligene en prislapp på 399 millioner dollar, noe som tilsvarer 3,42 milliarder kroner.