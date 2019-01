Huseierne-leder saksøker Huseierne-medlemmer

– Dette er oppsiktsvekkende. Distriktslederen må trekke seg. Både han og Huseiernes Landsforbund må skjønne at en interesseorganisasjon ikke kan ha en medarbeider som selger mange boliger samtidig som han skal representere de som kjøper boligene, sier Trond Blindheim, omdømmeekspert og dosent ved Høyskolen Kristiania, til E24.

Store utbygginger

Advokat Werner Forr Nystuen har i cirka 30 år vært distriktsleder for Huseiernes Landsforbund. I tillegg er han også en stor eiendomsutvikler på Lillehammer.

De siste årene står selskaper han eier bak en rekke store leilighetsutbygginger.

Ett av dem er Ersgaard i lia over Lillehammer, hvor ekteparet Vigdis og Reidar Stangenes for noen år siden kjøpte leilighet.

DISTRIKTSLEDER OG BOLIGUTBYGGER: Werner Forr Nystuen stilte opp på bilde i rettssalen, men ønsker ikke å uttale seg. I bakgrunnen er ekteparet og Huseierne-medlemmene som han har saksøkt.

Boligsameiet deres er medlemmer av Huseiernes Landsforbund, som totalt har nærmere en kvart million boligeiere som medlemmer.

Saksøkte medlemmer

Da ekteparet i forbindelse med bytte av en parkeringsplass kom i en mindre konflikt med utbyggeren, kunne de ikke søke hjelp på det lokale kontoret til Huseiernes Landsforbund.

Advokat og distriktsleder Werner Forr Nystuen er identisk med forretningsmannen og eiendomsutvikleren Werner Forr Nystuen.

Styreleder Forr Nystuen og hans forretningskompanjong Knut Strandenes ønsket ifølge ekteparet ikke å løse den oppståtte konflikten om parkeringsplassen.

I stedet har de saksøkt ekteparet.

Møtte i retten

Denne uken måtte derfor ekteparet møte i Sør-Gudbrandsdal tingrett med en annen advokat, siden advokaten de normalt ville brukt satt på motsatt side i rettssalen.

– Distriktslederen blander rollene. Som advokat og jurist bør han se dette selv. Huseiernes Landsforbund bør finne seg en ny distriktsleder, sier Trond Blindheim.

Rektor og dosent ved Markedshøyskolen i Oslo, Trond Blindheim

Huseierne-medlemmene som er saksøkt av Huseiernes distriktsleder forteller til E24 at de flere ganger har forsøkt å komme til et forlik, for å unngå rettssak om det som er et mindre forhold.

– Men vi har ikke fått svar på våre gjentatte løsningsforslag. I stedet er vi saksøkt. Vi opplever dette som uryddig og uredelig av en som skal være profesjonell, sier Vigdis og Reidar Stangenes til E24.

– Omdømmet faller

Werner Forr Nystuen ønsker ikke å besvare spørsmål fra E24, utover at han gir uttrykk for at dette ikke er en sak å skrive om.

Da han i retten ble stilt spørsmål av ekteparets advokat Tone Ljoså om vervet om distriktsleder i Huseiernes Landsforbund, svarte han slik:

– Har det vervet noe med denne saken å gjøre?

Omdømmeekspert Trond Blindheim mener Huseiernes Landsforbunds omdømme faller når det blir kjent at medarbeidere som skal hjelpe medlemmer med problemer i stedet saksøker dem.

– Dette bryter med folks forventninger til en interesseorganisasjon. Det er rett og slett urent trav, sier Blindheim.